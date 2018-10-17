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Çocuğunuz pasif içiciyse...

Miniklerdeki kronik öksürüğün sebebi evde içilen sigara...

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:43
Çocuğunuz pasif içiciyse...


Kronik öksürüğün temelinde ana babanın içtiği sigara var.

Pasif sigara içiciliğinin, çocuklarda görülen kronik öksürüğün en önemli sebebi olduğu belirtiliyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayten Uyan, pasif sigara içiciliğinin, çocuklarda görülen kronik öksürüğün en önemli sebebi olduğunu düşünüyor ve uyarıda bulunuyor.

Prof. Dr. Uyan, çocuklarda en sık karşılaşılan rahatsızlığını kronik öksürük olduğunu belirterek, “Kronik öksürük genelde solunum yolu enfeksiyonlarından sonra görülür. Fakat çocuklarda kronik öksürüğün en önemli nedeni, aynı ortamda sigara içilerek pasif içiciliğin sağlanmasıdır”' diyor.

Öksürük tarzlarının hastalığa göre değişiklik gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Uyan, şöyle devam etti:

“Öksürük, solunum yolu enfeksiyonlarında kaba ve havlar tarzda, boğmacada haykırma, astımda gürültülü, geniz akıntısında ise gıcık tarzında görülür. Mevsim değişiklikleri ve ev tozu, evcil hayvanlar, tüylü oyuncaklar ile karşılaşma sonucu olan alerjik öksürükler astımı işaret edebilir.”

Kronik öksürüğün temelinde ana babanın içtiği sigara var.

Pasif sigara içiciliğinin, çocuklarda görülen kronik öksürüğün en önemli sebebi olduğu belirtiliyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayten Uyan, pasif sigara içiciliğinin, çocuklarda görülen kronik öksürüğün en önemli sebebi olduğunu düşünüyor ve uyarıda bulunuyor.

Prof. Dr. Uyan, çocuklarda en sık karşılaşılan rahatsızlığını kronik öksürük olduğunu belirterek, “Kronik öksürük genelde solunum yolu enfeksiyonlarından sonra görülür. Fakat çocuklarda kronik öksürüğün en önemli nedeni, aynı ortamda sigara içilerek pasif içiciliğin sağlanmasıdır”' diyor.


Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:43
  1. çocuklarda kronik öksürük
  2. sigara
  3. pasif içicilik
  4. sigaranın çocuklara zararı

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