Çocuğun öfke kontrolü nasıl sağlanabilir?

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, çocuklarda öfke ve öfke kontrolünün ilişkin değerlendirmede bulundu. Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, öfke duygusu gibi olumsuz duyguları yaşamanın çok normal bir durum olduğunu belirterek çocuğun duygularının iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Ebeveynlerin daha çok mutlu olması ve sevinmesi gibi olumlu duygular yaşamasını istediğini ancak yaşamda olumsuz duyguların da bulunduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Aileler her zaman çocuklarının daha olumlu ve daha pozitif duyguları yaşamasını istiyor. Ebeveynler çocuklarının mutluluk, heyecan ve sevinç gibi duygularına odaklanıyor. Oysa olumsuz duygular da olumlu duygular kadar normal ve evrensel duygulardır. Bunların da taşınması, idare edilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.” dedi.

Çocuğun anladığınızı gösterin

Olumsuz duyguların kontrolünün çok kolay olmadığını ve üzerinde çalışılması gerektiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Çocuğun daha önce de yaşadığı duyguları ona hatırlatmak oldukça önemlidir. Çocuğunuzun duygularını anlamanız ve çocuğunuzu anladığınızı göstermeniz çok önemlidir çünkü çocuklar önemsenmediklerini hissettiklerinde çok daha öfkeli olurlar.” dedi.

Öfke öncesindeki sinyaller yakalanmalı

Çocuğun öfke kontrolünün sağlanmasında ebeveyn ve bakım verenlere sorumluluklar düştüğünü kaydeden Seda Aydoğdu, çocuğun öfkelendiğinin hissedildiği anda uyarıcı sinyallerin yakalanmasını ve sonra ne yapılması gerektiğini ifade etti.

Uyku öncesi öfkeli olabilirler

Öfke kontrolünde rutinlerin sağlanmasının da önemine işaret eden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Çocuklar özellikle uyku öncesi öfkeli olabilirler. Uyku öncesi oyununu bırakıp uykuya geçiş yapmak istemedikleri için öfkelenebiliyorlar. Bu durumda çocuğu öncesinde bilgilendirmek, örneğin saati göstererek ‘15-20 dakika sonra uyuyacağız. Uykun geldiği için yatacağız’ şeklinde bilgilendirme yapmak çocuğun o duygusunu daha önceden yaşamasına ve sakinleşmesini sağlayacaktır.” diye konuştu.

Kontrol altına alınmaya öfkenin sonuçları

Kontrol altına alınmayan öfkenin sonuçlarına da değinen Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Mutluluğun beden dili olarak dışa vurulması gibi, öfkenin de bedende dışa vurum şekli vardır. Buna, kaşları çatmaktan kapıları çarpmaya kadar birçok örnek verebiliriz. Öfkeyi kontrol altına alamadığımız takdirde, kişi akademik hayatında problemler yaşayabilir, arkadaşlık ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, kendisiyle olan ilişkisinde de zorlanmalar yaşayabilir.” uyarısında bulundu.

Baş edilemediğinde uzman desteği alınmalı

Öfkenin en temelde, kişinin kendi duygularını tanıyamaması, duygularını uygun bir şekilde ifade edememesi ve bu duygularını kontrol edememesiyle ilgili bir problem olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Erken dönemde bunun önünü almak çok önemlidir. Aile olarak baş edemediğiniz durumlarda mutlaka bir uzmandan yardım istemelisiniz.” dedi.