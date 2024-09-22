Çocuğu yemek seçen anne-babalar dikkat: Sebebi sizmişsiniz!

Yemek seçme ebeveynler için bir işkence halini alabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre ise bu durum genetik olabilir. İşte ikiz çocukların incelendiği çalışmanın detayları.

Çocuğunuz yemek seçen bir yapıdaysa bunun sebebi genleri ile alakalı olabilir.

İngiltere'de yapılan bir araştırma seçici yeme alışkanlığında genetik faktörlerin düşünülenden çok daha kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMADA İKİZ ÇOCUKLAR YER ALDI

Araştırma, İngiltere ve Galler'de yaşayan ve yaşları 16 ay ile 13 yıl arasında değişen ikiz çocuklara odaklandı.

Ekip yiyecek seçiciliği seviyelerinin yıllar içinde oldukça sabit kaldığını, yedi yaş civarında belirgin bir zirveye ulaştığını buldular.

Seçici yeme alışkanlığına ilişkin genetik bağlantılar beklenenden daha güçlü çıktı.

3 İLA 13 YAŞ ARASI YÜKSEK

Sadece 16 ayda, genetik farklılıklar yemek seçiciliğindeki çeşitliliğin yüzde 60'ını oluşturuyordu.

Bu oran 3-13 yaş arasında yüzde 74'ün üzerine çıkıyor.

Bu da çocukların yaşı ilerledikçe genetiğin daha baskın bir faktör haline geldiğini gösteriyor.

Araştırma ekibi, 2 bin 400 ikizin yer aldığı bir araştırmanın verilerini kullandı.

Genlerinin yüzde 100'ünü paylaşan özdeş ikizler ile yalnızca yüzde 50'sini paylaşan özdeş olmayan ikizler arasındaki seçici yeme davranışlarını karşılaştıran araştırmacılar, özdeş ikizlerde çok daha güçlü bir genetik etki buldu.

Bulgular, gıda tercihlerinin genetik faktörler tarafından önemli ölçüde şekillendirildiği için ne kadar köklü olabileceğini ortaya koyuyor.