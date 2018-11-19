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Çocuğa dikkati öğretmek 'tatlı dil ve sabır' istiyor

Çocuğum dikkatsiz, aslında doğrusunu bildiği şeyleri bile yapamıyor, çabuk sıkılıyor; çok zeki ama bunu kullanmıyor…

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:25
Çocuğa dikkati öğretmek 'tatlı dil ve sabır' istiyor


Aileler çoğu zaman bunu söyler. Eğer çocuk dikkat etmezse, öğrenme, ayrıntıları görme, çeldiricilere takılma, sosyal ilişkilerini yürütme, tehlikelere karşı korunma gibi beceri gerektiren birçok konuda yetersiz kalabilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ BAŞKA BİR ŞEY

Ancak ‘dikkatsizlik’ ile ‘dikkat eksikliği’ni birbirine karıştırmamak çok önemli! “Dikkat eksikliği” bir hastalıktır. Tedavi gerektirir.

Dikkatsizlik ise kişinin anlık duygu durumuna veya fiziksel ihtiyaçlarına göre ortaya çıkabilen bir tutumdur.

Çocuğunuza “çabuk sıkılıyor” diye “dikkat eksikliği” etiketi vurmayın. Çocuğunuzu daha dikkatli olması için teşvik edebilirsiniz.

ÖZGÜVENİ KIRMAYIN

Kendine ve yaptığı şeye karşı olumsuz duygular hisseden bir çocuk ise; ne kadar mecbur olsa da ne kadar istese de ‘dikkatli’ olamaz.

Hayatımızın her alanında olduğu gibi, dikkat konusunda da olumlu duygu ve mesajlar daha motive edici ve yapıcıdır.

Çocuğumuza “dikkatsizsin” demek yerine; “Herhalde dalgınlığına gelmiş” şeklindeki ifadeler daha yardımcı olurlar.

Çocuğunuz ödev yaparken onu süre kullanarak çalışma konusunda yönlendirebilirsiniz. Süre konusunda karar vermek, çocuğunuza ait bir sorumluluk olabilir. Çocuğunuzu, “Matematik soruları için ne kadar süreye ihtiyacın var? 30 dakika mı yoksa 20 dakika mı senin için daha uygun” diyerek, zaman kullanımı ile çocuğunuzun odaklanma becerisini destekleyebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:25
  1. çocuklarda dikkat eksikliği
  2. dikkat eksikliği nasıl aşılır

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