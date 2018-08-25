Cocu onayladı! Nuri Şahin adım adım Fenerbahçe'ye

Fernandao, Giuliano ve Josef De Souza'nın satışından ciddi bir gelir elde eden Fenerbahçe'nin hangi hamleleri yapacağı merak konusu olurken, Nuri Şahin kulübün 1 numaralı gündem maddesi oldu. Yıllardır Dortmund'un formasını terleten oyuncu, kulübündeki orta saha bolluğu nedeniyle şans bulmakta zorlanırken menajerler sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

Fenerbahçe'nin özellikle Avrupa çapında orta saha aradığını bilen oyuncu temsilcileri 29 yaşındaki yıldızı F.Bahçe'ye önerdi. Sarı-siyahlı ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu kiralık olan değil de bonservisiyle göndermek istiyor.

ÖNCELİK KİRALAMA

Bu transferle ilgili olarak fikrine danışılan teknik patron Phillip Cocu, "Nuri bildiğim, tanıdığım bir oyuncu. İhtiyacımızı büyük ölçüde karşılar. Bence iyi transfer olur" şeklinde görüş bildirdi. Bunun üzerine gözler transfer görüşmelerini yürütecek olan sportif direktör Damien Comolli'ye çevrildi.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Nuri de F.Bahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Bu durumu koz olarak kullanmak niyetinde olan Comolli, Dortmund'a "Bir yıllığına bize kiralayın" teklifini sunacak. Buna yanaşılmaması halinde 2019'un yaz döneminde serbest kalacak milli orta saha için oldukça düşük bir bedel önerilecek.

(Vatan)