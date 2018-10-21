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Cocu: Açık konuşmak gerekirse...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

21 Ekim 2018 Pazar 09:31
Cocu: Açık konuşmak gerekirse...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 0-0 biten Sivasspor-Fenerbahçe maçı sonrasında karşılaşmayı değerlendirdi. Hollandalı teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Yine hayal kırıklığıyla ayrıldığımız bir akşamı geride bırakıyoruz. Bugün iyi oynadık bana göre. İlk yarıda üretmekte zorlandık ama rakibimiz de bir şeyler üretemedi. Defansif anlamda iyi bir iş çıkardık.

"EN TEMEL MESELE GOL ATABİLMEK"

İkinci yarıda çok daha fazla pozisyon ürettik. Açık konuşmak gerekirse gol atamıyoruz. Bir gol atsak, takımın öz güveni artacak. Puan kayıplarının da temel sebebi bu. Son birkaç maçtır takım halinde doğru davranışlar gösteriyoruz ama futbolda en temel mesele gol atabilmek.

"BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Bu durumda olmamızın birçok sebebi var. Sadece bir tane olsaydı o zaman onu değiştirmek çok daha kolay olurdu ama gerçekten karmaşık durumdayız. Bazı konularda daha iyi noktaya geldik. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim: İçinde bulunduğumuz durumdan memnun değilim."

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 09:31
  1. Sivas
  2. Phillip Cocu
  3. Fenerbahçe

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