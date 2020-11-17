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Aktüel Coca-Cola İçecek'in Sürdürülebilirlik Raporu "En İyi 100 Listesi"nde birinci sırada
Aktüel

Coca-Cola İçecek'in Sürdürülebilirlik Raporu "En İyi 100 Listesi"nde birinci sırada

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:31:25 -
Coca-Cola İçecek'in Sürdürülebilirlik Raporu "En İyi 100 Listesi"nde birinci sırada

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek'in (CCI) 12. Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen "2020 Spotlight Awards ilk 100 sıralaması"nda birinci sırada yer aldı.

Şirket açıklamasına göre, Coca-Cola İçecek'in 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemindeki sürdürülebilirlik uygulamalarını ve performans sonuçlarını içeren 12. Sürdürülebilirlik Raporu, LACP tarafından, her yıl uluslararası platformda düzenlenen ve alanında dünyanın en saygın yarışmalarından biri olarak kabul edilen Spotlight Awards'dan ödüllerle döndü.

LACP jürisinin iletişim, platform, içerik üzerinden yaptığı genel değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 99 puan alan Coca-Cola İçecek Sürdürülebilirlik Raporu, ilk 100 şirket sıralamasında birinci sırada yer aldı.

CCI, Sürdürülebilirlik Raporu web sitesi ile "Spotlight Awards, Dijital: Web sitesi/Intranet Kategorisi"nde "Platinum" ödülün sahibi oldu. Ayrıca CCI Sürdürülebilirlik Raporu, çalışan sayısı ve finansal verileri ile kendi sınıfında gümüş ödüle layık görüldü.

Halkla ilişkiler sektöründeki en iyi uygulamaların profesyonellerle paylaşılması amacıyla kurulan LACP'nin düzenlediği Spotlights Awards ödülleri; ilk izlenim, genel anlatım, genel görsel tasarım, yaratıcılık, verilmek istenen mesajın netliği gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucu yüksek başarı gösteren kurumlara veriliyor.

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