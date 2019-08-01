CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası - Mısır'da süren şampiyonada Türkiye, birer gümüş ve bronz madalya kazandı



ANKARA (AA) - Türkiye, Mısır'da devam eden 16. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4x50 metre su üstü karışık bayrak yarışında Türk Milli Takımı ikinci, erkekler 200 metre su üstünde de Tuğcan Kaytar üçüncü sırada yer aldı. Onur Berke Kuyumcu, Beril Ülker, Miray Tuncel ve Yiğit Yılmaz'dan oluşan Türk Milli Takımı, yarışı 1 dakika 8 saniyede tamamladı ve gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi. Yarışta birinciliği Rusya Milli Takımı 1 dakika 7 saniyelik derecesiyle elde ederken, üçüncülüğü de 1 dakika 10 saniyeyle Estonya Milli Takımı kazandı.

- Tuğcan Kaytar'dan ikinci bronz madalya

Tuğcan Kaytar, erkekler 200 metre su üstü finalinde 1 dakika 25 saniye 15 saliseyle dünya üçüncüsü oldu. Bu kategoride Rusya'dan Egor Kachmashev 1 dakika 23 saniye 41 saliseyle dünya şampiyonluğuna uzanırken, gümüş madalyayı ise 1 dakika 25 saniye 8 saliseyle Çekya'dan Filip Latal boynuna taktı. Türk sporcu Tuğcan Kaytar, yarışların ilk gününde 100 metre su üstünde bronz madalya kazanmıştı.

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