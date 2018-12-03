



ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Edip Ataç, askerlik yaptığı dönemde İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'a gönül verdi, iki il arasında "gönül köprüsü" kurdu.

Cizre'nin Kale Mahallesi'nde çay ocağı işleten Ataç, 29 yıl önce askerlik yaptığı İzmir'de Ege temsilcisi Altay'a gönül verdi.

Askerden döndükten sonra da Altay'a duyduğu sevgisi ve ilgisi devam eden Ataç, işlettiği çay ocağına takımın ismini verdi, işletmesinin duvarlarını siyah beyaz renkte imzalı forma ve atkılarla süsledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla Altay taraftarının ilgisini çeken Ataç, davet üzerine takımın maçlarına gidiyor, İzmir'den gelen taraftarları memleketinde ağırlıyor.





- "Ölünceye kadar Altay'ı tutacağım"





Edip Ataç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlik vesilesiyle Altay'a olan gönül bağının 29 yıldır sürdüğünü söyledi.

O dönem birlikteki komutanların maçlarda hakem olarak görev aldığını ifade eden Ataç, "Komutanlarım Altay'ın da maçlarını yönetirdi. O zaman bu takıma gönül verdim. 2015 yılında Altay ile Cizrespor karşılaşmasını, isim listesini alıp, sahaya yakın bir binadan sosyal medya hesabımdan spikerliğini de yaparak canlı aktardım. O günden bu yana Altay taraftarı beni tanıdı ve aramızda bağ oluştu." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Cizrespor taraftarı da olduğuna işaret eden Ataç, iki takım arasındaki gönül köprüsünün Cizre halkı tarafından takdirle karşılandığını aktardı.

Ataç, şunları kaydetti:

"Altay taraftarları beni, ben de onları sevdim. Altay'a sevgimi göstermek için Cizre'de Altay ismi ile çay ocağı kurdum. Futbolun kardeşlik olduğunu göstermek adına bir görev üstlendiğimi düşünüyorum. Altay inşallah Süper Lig'e çıkar. Ölünceye kadar Altay'ı tutacağım. Zaman zaman maçlara davet ediliyorum. Bir maçta taraftarların benim için, 'Cizre'de doğdu Altaylı oldu, helal sana Edip Ataç.' şeklindeki tezahüratları kelimelerle ifade edemeyeceğim duygulardı. Beni bağırlarına bastılar."





- Abdullah Çevik: "Sporun kardeşlik olduğunun en iyi göstergesi"





İzmir'den gelen Altay taraftarı Abdullah Çevik, sosyal medyada gördüğü ve takip ettiği Ataç'ın çay ocağında kendisiyle tanışma fırsatı bulduğunu belirtti.

Çevik, "Sporun kardeşlik olduğunun en iyi göstergesi bir Cizrelinin İzmir takımına sevgisidir. Kendisini tanıdığım için çok mutlu oldum. Sporda böyle güzel şeyleri görmek çok hoş. İzmirli arkadaşlarımı Cizre'ye davet ediyorum." şeklinde konuştu.





- Mehmet Emin Gürkan: "Gönül köprüsü kurdu"





Müşterilerden Muhammed İrci, Ataç sayesinde Ege temsilcisini tanıdıklarını belirterek, "İnşallah Cizrespor 2. Lig'e, Altay da Süper Lig'e çıkar." diye konuştu.

Mehmet Emin Gürkan, Ataç'ın Altay'a olan sevgisine şahit olduklarını aktararak, "Onun sayesinde Altay'ı tanıdık. Hiç gitmediğimiz yerlerin insanını sevdik. Gönül köprüsü kurdu. Ataç sayesinde Altay maçlarını takip ediyoruz. Bu sayede orada yaşayanların Cizre'ye bakışı değişti. Cizre'yi İzmir'de tanıttı." ifadelerini kullandı.