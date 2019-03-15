0553 313 94 23

Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 1. ligde

Türkiye genelinde 1.

15 Mart 2019 Cuma 18:17
Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 1. ligde

Türkiye genelinde 1. lige yükselme başarısı gösteren ilk dört takım arasına giren Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, ilçede coşkuyla karşılandı.


Cizre Belediyesi bünyesinde 2018 yılında kurulan Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, iki yıl içerisinde göstermiş olduğu mücadele ile büyük bir başarıya imza atarak 1. lige yükseldi. Şehre dönen kafileyi, Cizreliler görkemli bir şekilde karşıladı. Vatandaşların ve sporseverlerin sevgi gösterileri eşliğinde ilçeye gelen şampiyon sporcular, Orhan Doğan Caddesi üzerinde bekleyen kalabalık bir gurup tarafından halaylar eşliğinde karşıladı.



"Zor, uzun ve meşakkatli bir süreçti"


Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, şampiyonluk kupası ile araçtan inen sporcuları tek tek tebrik ederek karşıladı. Burada konuşan Kaymakam Arıcan, "Özlediğimiz, beklediğimiz, istediğimiz, arzuladığımız şey gerçekleşti. Artık bu ilçe Türkiye Voleybol liginde bir takımı olan bir ilçedir. Zor, uzun ve meşakkatli bir süreçti. Geçen sene adımlarını atmıştık.Geçen sene olmadı ama Allah’a şükür bu sene bu değerli oyuncularımızla, yönetimle, antrenörümüzle, taraftarlarımız ile artık 1. ligdeyiz.İlçemize hayırlı olsun. Sporcular bana verdikleri sözü tuttular bende onlara verdiğim sözde duracağım. Çünkü onların verdiği emek çok büyük. Tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum hepsine. Biz sadece bu kadim ilçede yol yapan, su getiren bir belediyeyiz. Biz aynı zamanda sanatta da, kültürde de, bilimde de gayret gösterdik ve sporda da gayret gösterdik. Bizim Belediyecilik anlayışımız buydu. İlçemizi Voleybol 1. Lig’inde temsil edecek, bölgeyi temsil edecek bu kadim ilçe aziz Cizreliler bunu hak ediyor. Ben bu kupayı, bu Şampiyonluğu Cizre halkına hediye ediyorum" dedi.



Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı sporcularından Koray Genç ise, "Biz böyle bir karşılamayı ve coşkuyu beklemiyor ve hayal etmiyorduk. Ancak bu coşkulu kalabalığı görünce çok mutlu olduk. Tabii buraya gelene kadar çok uzun bir süreçten geçip, çok zorlu yollardan geçtik ve buraya gelene kadar başkanımız ve kaymakamımız hep yanımızda olup, bizlere büyük bir destek verdi. Bu anlamda hem başkanımıza hem de bize destek veren Cizre halkına teşekkür eder, bu şampiyonluğu kendilerine armağan ediyorum" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı sporcuları ve teknik heyet, şampiyonluk coşkusunu canlı müzik eşliğinde vatandaşlarla birlikte halay çekerek kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:17
  1. doğa
  2. bilim
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'dan kritik iddia: Gazze ile İsrail anlaşmak üzere
    1. Mısır'dan kritik iddia: Gazze ile..
    2. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    3. BM, Yeni Zelanda'daki iki camiye..
    4. TBMM'de grubu bulunan 5 parti, Yeni..
    5. Stockholm’de iklim değişikliği..
    6. Malatya'da uyuşturucu operasyonu
    7. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    8. İmamoğlu: “Kin ve nefret her şeyi..
    9. AK Parti’li Canikli: "Hiçbir..
    10. Ünlü futbolcu Jacques Faty’ın..
    11. 3 kulüpten Şenol Güneş'e büyük tepki!
    12. Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı..
    13. Sivil toplum kuruluşlarından ezana..
    14. Malezya'da 4 milletvekili daha..
    15. Otobüs koltuğu arasına sakladığı..
    16. Park etmeye çalıştığı aracıyla bahçeye..
    17. Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
    18. Bingöl'de çığ düştü
    19. Eğitim-Bir-Sen’den sınava hazırlık..
    20. Çin'de Cannavaro dönemi
    21. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    22. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    23. MÜSİAD’dan Yeni Zellanda’da ki..
    24. Mescide saldırdılar! Bir alçaklık daha
    25. Beykoz’a yeni okul
    26. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    28. Trump'tan NATO'ya yeni komutan ataması
    29. Denizli'de kaçak kazı operasyonu: 17..
    30. İdealtepelilerden Başkan Kılıç’a tam..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı