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Çıtır çıtır salatalık turşusu tarifi

Salatalık turşusu, kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezlerindendir. İşte yumuşak olmayan çıtır çıtır salatalık turşusu tarifi...

27 Ekim 2018 Cumartesi 22:46
Çıtır çıtır salatalık turşusu tarifi

MALZEMELER

3 kilo salatalık

1 kilo cin biberi

3 baş sarımsak isteyen daha fazla kullanabilir

8 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tam dolu değil limon tuzu

1 kiloluk cam kavanoz + yarım çay bardağı üzüm sirkesi

Bir tutam maydanoz

Bir tutam Reyhan

YAPIMI

Sebzeler sapları ayıklanıp kaynar su ile yıkanır, kavanoza sırası ile sarımsak, salatalık ve biber olarak dizilir, üzeri su ile doldurulup tekrar bir tencereye boşaltılır. Bu suyunu ölçmek içindi. Tuz, sirke, limon tuzu ile kaynatılır, sıcak sıcak kavanoza dökülür, üzerine maydanoz ve Reyhan ilave edilip kapağı kapatılır . Kalan suyu saklayın suyu azalırsa ilave edin.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 22:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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