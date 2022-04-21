‘Çırpınırdı Karadeniz’in yazarı Ahmet Cevat'ın torunundan duygulandıran çağrı

YENİ AKİT ANKARA

Ahmet Cevat’ın torunun oğlu Türk Aksakallılar Birliği üyesi Cevat Ahunzadeh, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, dedesi Ahmet Cevat’ın 130. Yıldönümü vesilesiyle bir kararname imzaladığını ve bunun kendilerini için gurur verici olduğunu, ancak 130. Yıl kutlamasının Türkiye’de yapımlısını istediğini belirtti.

Ahmet Cevat’ın çalışmaları Türk gençliği arasında yaygınlaştırılmalı

Cevat Ahunzadeh şunları söyledi: “Dedemin yaratıcılığı ve bilinçli yaşamı Türk dünyası ve Azerbaycan ile bağlantılıydı. Dedem Türk ideolojisiyle nefes alıyordu. Hiçbir güç onu durduramazdı. Sovyetler Birliği büyükbabamı fiziksel olarak öldürmüş olsa da, onu düşünmekten alıkoyamadı. Bu yolda canını feda etti. Dedemin yıl dönümünün kardeş Türkiye'de kutlanmasını isterim. Dedem Türkiye'yi çok severdi. Çalışmaları Türk gençliği arasında yaygınlaştırılmalıdır. Ahmet Cevad'ın 130. Yıldönümünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından bir kararnamenin imzalanması, dedemin hayatına ve çalışmasına gösterilen dikkatin bir göstergesidir. Ailemiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz”

Azerbaycan Milli Marşı ve Çırpınırdı Karadeniz’i yazan büyük şair

Azerbaycan Milli Marşı'nın da şairi olan Ahmet Cevat, sadece ülkesinde değil, başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasında saygıyla hatırlanıyor. Şiirlerinde yurt ve millet sevgisini işleyen, milli duyguları öne çıkaran Cevat, Doğu Türkistan'dan Balkanlara, Türk soyu halkların yaşadığı tüm bölgelerde tanınıyor. Cevat, 5 Mayıs 1892'de Azerbaycan'ın Gence şehri yakınlarındaki Şemkir bölgesinin Seyfeli köyünde doğdu. Doğduğu köyde dini eğitim alan, Arapça ve Farsça öğrenen Cevat, 1906'da ailesiyle Gence'ye taşındı ve eğitimine burada devam etti. Cevat, ilk şiirlerini bu dönemde yazmaya ve çeşitli gazete ve dergilerde yayınlatmaya başladı. 1912'te mezun olan Cevat, Gence Kız Okulunda Türkçe ve Farsça öğretmeni olarak görev yaptı. Cevat aynı yıl arkadaşıyla gönüllü olarak Osmanlı ordusuna yazılarak Balkan Savaşlarına katıldı ve Bulgarlara karşı savaştı. Ahmet Cevat, 1. Dünya Savaşı yıllarında da Anadolu'da yaşananları yakından takip ederek çeşitli gazetelerde bu konuda haber ve makaleler yazdı. Bakü'de faaliyet gösteren "Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi"ne üye olan Cevat, 1915'te Azerbaycan'dan Batum, Kars, Ardahan, Sarıkamış, Trabzon ve Erzurum'daki Türklere ve Rus ordusuna esir düşen Osmanlı askerlerine yardım götüren heyette yer aldı.

Yazdığı marş 1993'te Milli Marş olarak kabul edildi.