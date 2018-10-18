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Cips paketlerinin bilinmeyen yüzü

Diyetisyen Kübra Çıtlak Demir, 'Paket yiyeceklerden uzaklaştıramadığınız her çocuk obezite adayıdır' dedi. İçerisinde bulunan msg maddesi lezzet kattığından dolayı tekrar yeme isteği uyandırıyor. Cipsin sağlığazararları hakkında daha fazla bilgi yazının devamında...

18 Ekim 2018 Perşembe 17:51
Cips paketlerinin bilinmeyen yüzü

ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEK TÜKETİMİNİN ZARARLARI

 Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Çıtlak Demir, son yıllarda çocukluk yaş grubunda geçmiş yıllara göre obezitenin arttığının gözlemlendiğini söylüyor. Çocukların okul giriş ve çıkışlarında aldıkları harçlıklarını paket "atıştırmalıklara" harcadığına dikkat çeken beslenme uzmanı, bu konuda ebeveynleri uyarıyor ve bilinçli beslenme alışkanlıklarına davet ediyor. "Hatalı aile yaklaşımları, farklılaşan yaşam alışkanlıkları, yüksek kalorili yiyecekler, gazlı-şekerli içecekler ve paketli gıda tüketiminin televizyon reklamlarıyla özendirilmesi, çocukları yavaş yavaş obeziteye doğru götürüyor" diye kaydetti.

BEYNİ ETKİLİYOR!

Çocuklarca aşırı tüketilen ve dakika başı reklamı yapılan cipslerdeki katkı maddelerinin ve trans yağların beyinde geri dönüşü olmayan değişikliklere neden olduğunu vurguluyor uzman. "Özellikle paketli gıdaların yüzde 95'inde bulunan ve etikette belirtme zorunluluğu da olmayan MSG (mono sodyum glutamat) yiyecekleri olduğundan daha lezzetli olarak algılamamızı sağlıyor. Yani beynimizi kandırıyor. Vücudumuzda gereğinden fazla glutamat birikimi otizm, hiperaktivite, migren, dikkat bozuklukları, fibromiyalji ve endokrin sistem rahatsızlıkları gibi bir çok hastalığa neden olabiliyor.Otizmli çocukların beyninde glutamat fazlalığı olduğu herkesçe bilinen bir olgu."

Demir şunlara dikkat çekiyor: "Çocuklara beslenme programları hazırlarken onların büyüme ve gelişme çağında olduğu unutulmamalı...Büyüme çağında olan çocuklara , yasaklardan çok bilinç kazandırılması ve kendi istekleri doğrultusunda sağlıklı yiyecekleri seçmeleri teşvik edilmeli."

FAYDALI CİPS OLUR MU?

Diyetisyen, doğal ve katkısız cips tarifi de veriyor: "Pancarların kabuğunu soyun ve ince ince dilimleyin. Zeytinyağı ve rendelenmiş sarımsağı bir kaba koyun. İçine çocuğunuzun sevdiği baharatları da ilave edin ve karıştırın. Pancar dilimlerini bu karışıma iyice bulayın. Fırın tepsisine yerleştirin. (Altında yağlı kağıt olmalı) . Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Öteki yüzünü çevirin 10 dakika da öyle pişirin. Kabak ya da havucu da hafif tuzlayıp, yağlayıp baharatlayarak, fırında farklı lezzetlerde sağlıklı cipsler yapabilirsiniz."

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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