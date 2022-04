Çipras'tan Yunan hükümetine Türkiye tepkisi! 'Biz ortaya çıktıkça onlar yükseliyor'

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras, Girit'te yerel bir televizyon kanalına konuştu.

Ülkesinin dış politika tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çipras, "Türkiye güçleniyor. Jeopolitik açıdan kritik bir güç olarak ortaya çıkıyor. Önemli bir bölgesel güç haline geldiler." dedi.

'Biz ortaya çıktıkça Türkiye yükseliyor'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Rusya karşıtı, Batı yanlısı bir politika izleme karşılığında Türkiye'nin Batı'nın gözünde yükselmemesi beklentisi içine girdiğine dikkat çeken Çipras, "Aksi oluyor, biz ortaya çıktıkça Türkiye yükseliyor." ifadesini kullandı.

Çipras, ABD'nin EastMed doğal gaz boru hattından desteğini çekmesine ilişkin olarak da "Burada görüyorum ki biz Batı'ya her şeyi veriyoruz ve Türkiye her şeyi alıyor. Yani sonuçta her açıdan kayıptayız." değerlendirmesinde bulundu.