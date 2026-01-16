İşte evdeki kokuyu geçirmenin basit yolu: İki yemek kaşığı koyun yeter!
Yemek pişirdikten sonra koku bütün eve yayılabilir. Sirke, limon, karbonat... İşte evdeki yemek kokusunu çıkarmanın 6 basit yolu...
Evde yemek kokusu nasıl geçer sorusu özellikle kızartma, balık ve soğanlı yemeklerden sonra sıkça araştırılıyor. Peki evin içine sinen ağır kokuları kısa sürede gidermek mümkün mü? İşte evde yemek kokusunu hızlıca yok eden pratik yöntemler ve etkili öneriler...
Evde Yemek Kokusu Neden Kalıcı Olur? Yemek kokuları genellikle yağ buharı, soğan-sarımsak aroması, baharatlar ve özellikle kızartma dumanı nedeniyle duvarlara, perdelere ve koltuk kumaşlarına siner. Bu yüzden sadece cam açmak her zaman yeterli olmayabilir.
1) Evi Doğru Şekilde Havalandırın Yemek piştikten sonra tek bir pencere açmak yerine: Karşılıklı iki pencere açarak çapraz hava akımı oluşturun. Mutfak kapısını kapalı tutup kokunun eve yayılmasını engelleyin.
2) Sirke Kaynatma Yöntemi Sirke, kötü kokuları bastırmak yerine nötralize eder. Nasıl yapılır? Küçük bir tencereye 1 su bardağı su + yarım su bardağı sirke koyun. 5–10 dakika kaynatın. Özellikle balık ve kızartma kokusunda çok etkilidir.
3) Limon ve Karanfil ile Doğal Koku Giderici Daha ferah bir etki için: 1 limonu ikiye kesin Üzerine 6–7 adet karanfil batırın Mutfakta bir köşeye koyun Hem kokuyu azaltır hem de hoş bir aroma verir.
4) Tarçın Kaynatın (En Sevilen Yöntem) Tarçın, evde "temizlik hissi" veren kokulardan biridir. Uygulama: 1 bardak suya 1 adet çubuk tarçın ekleyin 5 dakika kaynatın Evin havasını hızlıca değiştirir.
5) Karbonat ile Koku Hapsini Önleyin Karbonat, kokuyu içine çeken doğal bir maddedir. Nasıl kullanılır? Bir kaseye 2 yemek kaşığı karbonat koyun Mutfağa veya salona bırakın 1 gece bekletin Kalıcılığı azaltır./ kaynak: akşam
