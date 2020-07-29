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Gündem

Çıplak fotoğraflarla gündeme gelmişti! O başkan konuştu

Antalya'nın Elmalı İlçesi İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförünün eşiyle gayrimeşru ilişki yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Whatsapp yazışmalarında Öztürk'ün şoförünü "Ben sana yamuk yapmam" diyerek ikna etmeye çalıştığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:44:00 - 2020-07-29 14:09:00
Çıplak fotoğraflarla gündeme gelmişti! O başkan konuştu

İYİ Partili Antalya'nın Elmalı İlçesi Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün nikahını kıydığı Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile gayrimeşru ilişki yaşadığı yönünde ortaya atılan iddiaların yankıları devam ediyor. İkiliye ait olduğu öne sürülen Whatsapp yazışmalarından birinde Başkan Öztürk'ün aynı zamanda makam şoförlüğünü de yapan Ahmet Tilki'yi "Ben sana yamuk yapmam" diyerek ikna etmeye çalışması dikkat çekti.

Başkan iddiaları reddediyor

İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile şoförü Ahmet Tilki arasındaki itiraf gibi Whatsapp yazışmaları ifşa oldu. Konuyla ilgili iddiaları kesin bir dille reddeden Öztürk, hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Yazışmalar çarşaf çarşaf yayınlanıyor

Her gün yeni bir detayın ortaya çıktığı yasak aşk skandalıyla ilgili Whatsapp yazışmaları da dikkat çekiyor. Yayınlanan bir Whatsapp mesajında Ahmet Tilki olayı öğrendikten sonra Başkan Öztürk'e "İnsan aynı yerde ekmek yediği adama bunu yapmaz" şeklinde mesaj atıyor. Öztürk'ün de bu mesaja "Ben sana yamuk yapmam" diyerek karşılık veriyor.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

Halil Öztürk: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.

Ahmet Tilki: Anlat yüz yüze konuşalım.

H.Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.

A.T: Telefonla konuşmalar var bir sürü. O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.

H.Ö: Bak ben sana yamuk yapmam, hele sana.

A.T: İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi.

A.T: Gelince 5 dakika görüşelim. Gerçekleri sana teslim edeceğim başkan.

 

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