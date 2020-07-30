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Çıplak fotoğraflarla gündeme gelmişti! İyi Partili skandal başkanın eşi araya girdi

İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, nikahlarını kıydığı Ahmet Tilki'yi makam şoförü yapıp eşi Sümeyra Öztürk ile gayrimeşru ilişki yaşadığı iddia edilmişti. İyi Partili skandal başkan Öztürk'ün eşi Meltem Öztürk, gayrimeşru ilişki iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:08:00 -
Çıplak fotoğraflarla gündeme gelmişti! İyi Partili skandal başkanın eşi araya girdi

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 'yasak aşk' skandalıyla ilgili İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk'ten açıklama geldi. Meltem Öztürk, nikahını kıyıp makam şoförü yüptığı Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen eşi Halil Öztürk'e güvendiğini ve olayın bir komplo olduğunu söyledi. Halil Öztürk ise, Ahmet Tilki'nin tüm iddialarını yalanladı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk hakkındaki iddialarla ilgili şunları söyledi: 

“Ben kesinlikle bu tür WhatsApp yazışması yapmadım. Bunu savcılığa yaptığım şikâyet dilekçesinde de ayrıntılı biçimde anlattım. Ben Sümeyra Hanım’ı sadece nikâhta gördüm. Ne telefonunu bilirim ne de adresini. Eşi Ahmet makam şoförlüğümü yapıyordu. Odama ve makam aracıma ses kayıt cihazı koyduğunu fark edince işine son verdim."

"Sümeyra Hanım uzun yıllar İstanbul’da yaşamış. Sonra anne ve babasının yanına dönmüş. Ahmet’le nasıl tanıştıklarını bile bilmiyorum. Biz başarılı belediye yönettikçe bir takım kumpasların yapılabileceğini bekliyordum ama bu kadarını da ummuyordum."

"Yazıktır, günahtır. O görüntüde de ailemi ziyarete gidiyorum. Söz konusu kişiyle yan yana poz mu vermişim? Mesele görüntüden fotoğraf alıp yan yana getirmek değil, ben hangi saatte geçmişim, o hangi saatte geçmiş bir de ona baksınlar."

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