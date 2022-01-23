Çip krizi onları da vurdu! Türkiye'deki üretim yarından itibaren duruyor

Otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi bu kez Renault'u etkiledi. Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün ara vereceği açıklandı.

Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti.

İnsan kaynakları durumu çalışanlara bildirdi

Şirketin insan kaynakları söz konusu durumu 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra çalışanlara bir e-posta ile bildirdi.

Daha önce de üretime ara verilmişti

Oyak Renault, daha önce de yine çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ekim ile 4 Kasım arasında ve 16 Haziran-26 Temmuz arasında üretime ara vermişti.

Çip krizi

Ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda önemli bir yere sahip olan çiplerin üretimi, koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayınca çip krizi yaşanmaya başlandı. ABD merkezli çip üreticisi GlobalFoundries artan talebi karşılamak adına yeni planlamalar yapsa da üretimin talebe en erken 2022'de yetişebileceklerini resmen duyurdu.

Çip krizi ne zaman biter?

Otomotiv sektöründe lider ülkeler ya da Türkiye gibi otomotiv ile ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeler için yaşanan çip krizi kritik boyutlara geldi. Çip tedariki bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun olmaktan çıkarken hem karmaşık üretim yapısı hem de hammaddesinden başlayarak üretiminin zaman alıyor olması çipler konusunda ilerleyen günlerde yeni sorunlar yaşanmasına da sebebiyet verebilecek.

2022 yılı boyunca çiplerde tedarik sorununun devam etmesi beklenirken üretilen ancak kıt miktarda olan çipleri kimin alacağı konusunda tüketici elektroniği devleri ile otomotiv devleri arasında ve hatta ülkeler arasında münakaşalarında yaşanabileceğinden söz edildi.