Cinsiyet eşitsizliğine karşı halı saha maçı





ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınlar, ellerinde 5 litrelik su bidonları olan erkeklerle halı sahada karşılaştı.

Alanya İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından cinsiyet eşitsizliğine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen "Bu işte bir erkek, bir kadın var" projesi kapsamında kadınlar, ellerinde 5 litrelik su bidonlarıyla sahaya çıkan erkekler ile futbol maçı oynandı.

Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmayı kadınlar 8-3 kazandı.

İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, projede amaçlarının, kadının toplumdaki statüsüne değinmek ve bir farkındalık sağlamak olduğunu söyledi.

Erkeklerin ilgisinin fazla olduğu futbolu seçerek, daha çok kişinin dikkatini çekmek istediklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Kadının toplumda yaşamış olduğu baskıları ön plana çıkarmak için bugün kadınlarımız ve erkeklerimiz eşit statüde yarışsın diye halı saha maçı düzenledik. Maç esnasında erkeklere beşer kiloluk su bidonlarıyla biraz yük taşıtarak, hem kadın ile erkek arasındaki dengeyi sağlamak hem de erkeklerin kadınların ne yaşadığını görmelerini istedik.''

Projede yer alan Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Pelin Türkmen, amaçlarının bir öz eleştiri oluşturmak olduğunu belirtti. Projeyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine değinmek istediklerini anlatan Türkmen, "Projeyi arkadaşlarımızla hazırlarken, sadece kadınların değil, erkeklerin üzerindeki baskılara da değindik." ifadelerini kullandı.



