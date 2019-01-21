0553 313 94 23

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, boş senede imza attırmışlar

Samsun'un Canik ilçesinde, cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkekleri boş senede imza attırarak borçlandıran 2'si kadın 4 şüpheli, saklandıkları evde patlayıcı madde ve bomba düzeneğiyle birlikte yakalandı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:06
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, boş senede imza attırmışlar

Samsun'da tanıştıkları erkekleri, cinsel ilişkiye girmek vaadiyle kandırıp boş senet imzalattıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüpheli, saklandıkları evde patlayıcı madde ve bomba düzeneğiyle birlikte yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Havva K. ile cinsel ilişkiye girme vaadiyle Adem S. ve Gülizar D. tarafından boş senet imzalatıldığını öne süren kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları takibin ardından Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan şüphelilere ait adrese operasyon düzenledi.

Yapılan baskında, şikayetçi kişiye ait nüfus cüzdanı ve üzeri yazılmamış imzalı senet, define arama amacıyla bulundurulduğu iddia edilen çok sayıda patlayıcı madde ve bomba düzeneği ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli Adem S., evinde patlayıcı madde ele geçirilen Gülizar D., cinsel ilişkiye girme vaadinde bulunulan Havva K. ve suça yer temin ettiği öne sürülen Mehmet Ç.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:06
  1. Samsun
  2. Canik
  3. serpil caniksivas olayları
  4. Fuhuş operasyonu
  5. Çete operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'ın kadim ilim yuvaları: Kuttab
    1. Mısır'ın kadim ilim yuvaları: Kuttab
    2. Van'da ilk kez bir hastaya "apendiks..
    3. Öğrenciler için seferber oldular
    4. Katar'dan Lübnan ekonomisine 500..
    5. AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı arttı
    6. Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları..
    7. Uganda yerli hibrit aracını test etti
    8. Sultanbeyli’de gençlere önem veriliyor
    9. Victor Moses'in Fenerbahçe'den çarpıcı..
    10. STK’lara ‘Türkiye Bahçesi’ sözü
    11. Sektör çalışanlarına özel proje
    12. İstanbullular dikkat! Bu durak 1,5 ay..
    13. Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En..
    14. "Hafter anayasa referandumu yapılmadan..
    15. Ülkeni seviyorsan hizmet edersin!
    16. Almanya'dan İran kararı! İptal edildi
    17. Ece Dağıstan kimdir?
    18. "İnternette fırsat eşitliği olmazsa..
    19. AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı..
    20. 2020'de uygulamayageçecek! Ders..
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!