Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, boş senede imza attırmışlar Samsun'un Canik ilçesinde, cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkekleri boş senede imza attırarak borçlandıran 2'si kadın 4 şüpheli, saklandıkları evde patlayıcı madde ve bomba düzeneğiyle birlikte yakalandı.

Samsun'da tanıştıkları erkekleri, cinsel ilişkiye girmek vaadiyle kandırıp boş senet imzalattıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüpheli, saklandıkları evde patlayıcı madde ve bomba düzeneğiyle birlikte yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Havva K. ile cinsel ilişkiye girme vaadiyle Adem S. ve Gülizar D. tarafından boş senet imzalatıldığını öne süren kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları takibin ardından Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan şüphelilere ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında, şikayetçi kişiye ait nüfus cüzdanı ve üzeri yazılmamış imzalı senet, define arama amacıyla bulundurulduğu iddia edilen çok sayıda patlayıcı madde ve bomba düzeneği ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheli Adem S., evinde patlayıcı madde ele geçirilen Gülizar D., cinsel ilişkiye girme vaadinde bulunulan Havva K. ve suça yer temin ettiği öne sürülen Mehmet Ç.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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