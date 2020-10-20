Çinliler, Türkiye'den konut alımında rekor kırdı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN/ERHAN CİHAN ÜNAL - Çinliler, ocak-eylül döneminde Türkiye'den 659 adet konut alarak tüm zamanların yıllık rekorunu 9 ayda kırdı.

AA muhabirinin TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Çinlilerin 2020 ile birlikte Türkiye'de konut alımına gösterdiği ilgi devam ediyor.

Çinliler, uyruklarına göre en çok konut satın alan 20 ülke vatandaşının sıralandığı listeye, en son 2016'da 281 adet konutla 16. sıradan girmişti. 2015'te ise 271 adetle 18. sırada yer almışlardı.

Bu yıl koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'den konut alan yabancılar listesine Çinlilerin damga vurduğu görüldü. Son 3 yıldır listede yer alamayan Çinliler, ocak-eylül döneminde 659 adetle tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı ve Türkiye'den en çok konut alan 12. millet oldu.

Geçen yıl Çin'in bulunmadığı en çok konut alan 20 ülkenin olduğu listede, son sırada bulunan Lübnanlılar, 2019 boyunca 650 adet konut almıştı.





- "Çinlilerin yıllık yurt dışı gayrimenkul yatırımı 50 milyar dolar"





Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çinlilerin şimdilik daha çok vatandaşlık için konut aldığını belirterek, "Henüz yolun başındayız, mevcut potansiyelimizin çok altındayız. Küresel olarak İpek Yolu'nun üzerindeyiz, daha çok Çinlinin ülkemize gelmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye ile Çin'in tarihsel geçmişine değinen Akbal, iki ülkenin ticari bağlarının çok eskilere dayandığını anımsattı. Akbal, Kuşak ve Yol Projesi ile İpek Yolu'nun tekrar canlandığını aktardı.

Akbal, "Çinlilerin yıllık yurt dışı gayrimenkul yatırımı 50 milyar doların üzerinde. Doğru bir strateji izlersek bu pastadan büyük bir pay alabilme potansiyelimiz var. Çinli sanayicinin, kurumsal gayrimenkul yatırımcısının ve gerçek alıcının kolaylıkla ulaşabildiği bir ülke haline gelebiliriz." diye konuştu.





- "Pandemi sonrası Çin'de Türk gayrimenkul ürünleri tanıtılacak"





Faruk Akbal, Türkiye'nin, pazarlama faaliyetlerini kurumsal bir yönetimle sistematik bir şekilde yürütmesi halinde Çinli yatırımcılar için önemli bir seçenek olabileceğini vurgulayarak, bunun için memnuniyetin önemli olduğunu söyledi.

Türk gayrimenkul ürünlerinin tanıtımı için yurt dışı yol haritalarına değinen Akbal, şu ifadeleri kullandı:

"GİGDER olarak pandemi sonrasında Çin'in önemli şehirlerinde sektör temsilcilerimizin katılımcılarıyla çeşitli tanıtım etkinlikleri ve fuar organizasyonları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Firmalarımızın Çin'de daha etkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmesi ve bu organizasyonların kamu tarafından sağlanacak teşvik mekanizmalarıyla desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yurt dışında 12 ülkede açılacak temsilciliklere muhakkak Çin de eklenmeli."





- "Ülkemiz Çinliler nezdinde cazip hale gelmeye başladı"





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurt Dışı Yatırımlar Konseyi Üyesi Selman Özgün de son yıllarda Türkiye'nin Çinli ziyaretçi sayısının arttığını, geçen yıl Türkiye'ye 500 bin Çinli turistin geldiğini, hedefin 1 milyon olduğunu söyledi.

Özgün, "Artan Çinli turist sayısı ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin mevcut konumu ve Avrupa ülkesi olarak görülmesi gayrimenkul yatırımı için ülkemizi Çinliler nezdinde cazip hale getirmeye başladı." dedi.

Çinlilerin Türkiye'de en çok İstanbul'dan konut aldığını bildiren Özgün, "Çin vatandaşları aslında Antalya ve Ankara gibi ülkemizin başka illerine de ilgi gösteriyor. Yurt dışı tanıtımlarında Çin'e ağırlık verilmesinin satış rakamlarını çok daha yukarıya taşıyacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Özgün, Çinlilerin tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına çok önem verdiklerini, bu yolun en önemli kavşaklarından olan Türkiye'deki yatırımlarını artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Çin'in yatırımları 15 milyar doları geçti. Son 5 yılda Türkiye'deki yatırımlarında yüzde 120'lik artış yaşandı. Çin merkezli şirket sayısı ise 1.000'i aştı. Bu yatırımların kısa sürede iki katına çıkarılması bekleniyor. Çinliler, Demir İpek Yolu nedeniyle İstanbul, Mersin, Bursa ve Antalya gibi liman kentlerini önemsiyorlar, gayrimenkulün yanı sıra lojistik, sağlık, turizm ve tarım yatırımlarına da ağırlık veriyorlar. Çinliler, alternatif yaşam merkezleri arıyor. Burada da karşılarına her açıdan cazip olan Türkiye çıkıyor."





- "Talep önümüzdeki dönem de artacaktır"





Akkuş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise söz konusu ilgide geçen yıl Çin'de "Türk Yılı" ilan edilmesinin etkisi olduğunu, EXPO 2019 Pekin'deki tanıtım faaliyetlerinin de katkısı bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin pandemi sürecindeki başarılı mücadelesinin de yatırım kararını etkilediğini ifade eden Akkuş, "Salgın döneminde olmamıza rağmen Çinli yatırımcılar ibreyi Türkiye'ye çevirdi. Önümüzdeki dönemde talebin daha da ağırlık kazanacağını söyleyebiliriz." dedi.

Akkuş, yeni dönemde tanıtım faaliyetlerinin genişletilmesinin, hükümetler ve STK'ların iş birliğinin artmasının sektöre yönelik yatırımı daha da cazip kılacağını sözlerine ekledi.





- "Sadece Çin'in değil, Asya ve Avrupa'nın ilgisi arttı"





Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, Türkiye'ye sadece Çin'in değil, Asya ve Avrupa'nın da ilgisinin arttığını belirterek, "Ancak Çin artık listede görünmeye başladı. Çinlilerin yıl sonunda satın aldıkları konut adedi 1.000'i geçebilir. Daha önce ilk 20'de pek yer almayan Çin'in bu yıl pandemiye rağmen hızlı ivme göstermesi ülkemizin gelecek potansiyelini, konut sektöründeki deneyimini ve yatırım değerine işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Buna rağmen Türkiye'nin alması gereken yolun uzun olduğunu ifade eden Çelik, ABD'de geçen yıl yabancılara 78 milyar dolarlık konut satıldığını, bunun 13,4 milyar dolarlık kısmını Çinlilerin aldığını bildirdi.

Çelik, "Portekiz, İspanya gibi ülkelerde de ilk 5'te yer alan Çin, Yunanistan'da ise 13 bin 75 adet ikamet aldı. Bir önceki seneye göre talebini yüzde 110 artırdı. Tanıtım ve pazarlama anlamında bu ilgiyi Türkiye'ye çekmek için daha fazla yol katetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

