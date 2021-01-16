  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!
Gündem

Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!

Türkiye'nin de satın aldığı Kovid-19 aşısını üreten Çin menşeili Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den erişim sağlanamıyor. VPN kullananların siteye giriş sağlaması, Sinovac'ın Türkiye'yi engellediğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 23:23:00 -
Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!

Kovid-19'a karşı Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısını üreten Çinli Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den girilemiyor.

Şirketin sitesine girmek isteyenler “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor” yazısı iler karşılaşıyor.

VPN kullananlar ise siteye erişebiliyor.

Sinovac'ın bu hareketi, kafalarda soru işaretine neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde doları olanları üzecek haber
Ekonomi

Elinde doları olanları üzecek haber

Para piyasaları teknik analisti Murat Raşit Arslanoğlu, dolar hakkındaki son analizini paylaştı. Arslanoğlu, dalgalı seyri ile yatırımcısını..
Piyasa uzmanlarından bomba tahmin! 2021'in yıldızı o olacak
Ekonomi

Piyasa uzmanlarından bomba tahmin! 2021'in yıldızı o olacak

Uzmanlar, 2021'de beyaz metallerin altından daha iyi performans göstereceği tahmin ediyor. Analistlere göre gümüş altını sollayacak. Ancak b..
Çürümüşlüğün zirvesi! Mahremiyet ahlaksız yaşam biçiminin kıskacında
Gündem

Çürümüşlüğün zirvesi! Mahremiyet ahlaksız yaşam biçiminin kıskacında

Ahlaksız yaşam biçimi üzerinden manevi değerleri ve mahremiyeti hedef alan zihniyet sosyal medyada bir kez daha hortladı. Yatak odasında çek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay