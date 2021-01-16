Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!
Türkiye'nin de satın aldığı Kovid-19 aşısını üreten Çin menşeili Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den erişim sağlanamıyor. VPN kullananların siteye giriş sağlaması, Sinovac'ın Türkiye'yi engellediğini gözler önüne serdi.
Kovid-19'a karşı Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısını üreten Çinli Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den girilemiyor.
Şirketin sitesine girmek isteyenler “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor” yazısı iler karşılaşıyor.
VPN kullananlar ise siteye erişebiliyor.
Sinovac'ın bu hareketi, kafalarda soru işaretine neden oldu.