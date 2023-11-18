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Otomotiv Çinli marka Türkiye'de büyümede kararlı
Otomotiv

Çinli marka Türkiye'de büyümede kararlı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 15:14:17 - 2023-11-18 15:14:16
Çinli marka Türkiye'de büyümede kararlı

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı ve dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery, Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satış ve satış sonrası ağını genişletmeyi sürdürüyor

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, hem satış adetleriyle hem de yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağıyla büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Chery Türkiye; İstanbul’da Mengenler Etiler, Mengenler Davutpaşa ve Tepretoğulları, Ankara’da Mengenler Ankara, Bursa’da Gönye Nilüfer ve Şanlıurfa’da Bertansa olmak üzere 6 yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti.

Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktaları ile birlikte 25 ilde 40 noktaya ulaşan hizmet ağıyla dikkat çekiyor. Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunarak kullanıcılarına tam teşekküllü bir hizmet sağlamaya devam ediyor.

SUV'da da büyüdü

Yetkili satıcı ağına katılan 6 yeni yetkili satış noktası ile Türk tüketicisi ile buluşmaya devam ettiklerini belirten Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Bugün 25 ilimizde bulunan 40 yetkili satıcımızla Türkiye’de de müşterilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizle birlikte her geçen gün büyüyen satış ve satış sonrası hizmetlerimizle hedefimiz, mutlu müşterilere erişmek" dedi.

Bölgesel atılımlar

Mart 2023’ten itibaren Türkiye pazarına giriş yapan Chery Türkiye, Marmara Bölgesi’nde 17, Ege Bölgesi’nde 7, İç Anadolu Bölgesi’nde 6, Karadeniz Bölgesi’nde 2, Akdeniz Bölgesi’nde 3, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3 ilde satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satıcıları ile hem satış hem de satış sonrası hizmetler sunan Chery Türkiye, segmentlerinde oldukça iddialı SUV modelleri OMODA 5, Tiggo 7 PRO ve Tiggo 8 PRO ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

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