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Aktüel Çinli bilim insanları açıkladı! Musluk suyunun kaynatılmasına ilişkin açıklamalar, yeni keşif!
Aktüel

Çinli bilim insanları açıkladı! Musluk suyunun kaynatılmasına ilişkin açıklamalar, yeni keşif!

Yeniakit Publisher
2024-03-02 23:06:00 - 2024-03-02 23:23:36
Çinli bilim insanları açıkladı! Musluk suyunun kaynatılmasına ilişkin açıklamalar, yeni keşif!

Araştırmacılar, musluk suyunu kaynatmanın yaygın bulunan mikroplastiklerin zararlı etkilerini azaltabileceğini tespit etti.

Çinli bilim insanları, suda en yaygın bulunduğu kaydedilen polistiren, polietilen ve polipropilenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırma kapsamında yüksek seviyede kalsiyum karbonat (kireç taşı) ve magnezyum içeren musluk suyu kaynatıldığında içeriğindeki kalsiyum karbonatın mikroplastikleri etrafında kümelenerek hapsedip zararsız hale getirdiği saptandı.

Araştırmada suyu kaynatmanın mikroplastiklerin zararlı etkilerini tamamen yok etmediği fakat ele alınan 3 plastik bileşiğin en az yüzde 80'inin zararlarını ortadan kaldırdığı gözlendi.

The Hill'in haberine göre, Kaynatılan musluk suyunun şişe suyundan daha güvenli olduğu, plastik kirliliğinin sağlık üzerindeki bazı olumsuz etkilerinden bu yöntemle kaçınılabileceği bildirildi.

ABD'deki Columbia Üniversitesinden araştırmacıların ocakta "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" adlı dergide yayımlanan çalışmasında şişe suyunun bir litresinin yaklaşık çeyrek milyon nanoplastik içerebileceği ortaya konulmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araştırma, "Environmental Research Letters" adlı dergide yayımlandı.

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