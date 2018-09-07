Çinko eksikliği savunmayı zayıflatıyor

Çinko hayati bir bir element; beslenmemizde o kadar önemli ki, eksikliği olduğunda acı bir şekilde anlaşılıyor. Vücudun savunması ona bağlı. Erkeklerde kısırlık probleminin temelinde de yetersiz çinko alımı yatıyor. Çinko hemen hemen bütün hücrelerde bulunması zorunlu bir mineraldir. İnsan vücudunda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan yaklaşık 100 çeşit enzimi aktif hale gelmesi için uyarır. Çinko sağlıklı bir bağışıklık sisteminin oluşmasında etkilidir, yaraların iyileşmesi için gereklidir, vücudun tat ve kokuları algılamasına yardımcı olur ve DNA sentezi için gereklidir. Ayrıca çinko hamilelik, çocukluk ve büyüme döneminde normal büyüme ve gelişmeyi sağlar.

Bünyemiz çinko ihtiyacını normal halde çeşitli besin kaynaklarından alıyor. Üreme sisteminde büyük öneme sahip olan çinko için kırmızı et yemek yeterli oluyor. Her yetişkinin günde asgari 11-15 miligram çinko alması şart.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ SAVUNMAYI ZAYIFLATIYOR

Bağışıklık sisteminin düzenli çalışabilmesi için vücutta bol miktarda çinko bulunması gerekiyor. Yaraların iyileşmesi, görme duyusunun güçlenmesi diyabet hastalığı, böbrek hastaları, çinko eksikliği tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Çinko eksikliği sizi enfeksiyon hastalıklarına karşı savunmasız bırakır. Ayrıca tat ve koku duyularını da zayıflatır. Kırmızı et, karaciğer, yumurta, deniz ürünleri, fasulye, bezelye ve fındık bol miktarda çinko içerir.

ÇİNKONUN FAYDALARI NELER?

Hastalığın kol gezdiği kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı çok etkilidir. Çünkü bakterilere ve virüslere karşı savaş açar ve sonuçta bu hastalıklara karşı çok zayıf olan kişilerde bu tehlikeyi azaltır. Akneye karşı da çok etkili bir mineraldir, A vitamininin kimyasal bileşimini harekete geçirir ve mikrop öldürücü etkisi akne sivilcelerinin kaybolmasını sağlar. Fakat çinkonun yararları bununla bitmiyor. Hücre yenilenmesinde payı olduğu için cildi de güzelleştirir. El tırnaklarını sertleştirir ve saçı kuvvetlendirir, nörodermitisi ve uçukları hafifletir. Adet görme ağrılarını hafifletmesini, kısırlığa karşı etkili olmasını da diğer özellikleri arasında sayabiliriz. Ve amalgam gibi ağır metalleri de vücuttan atar.

NE KADAR ÇİNKO ALMALIYIZ?

Çinkoya olan ihtiyaç bir çok faktöre bağlı. Çocukların ve gençlerin yetişkinlere oranla daha az, hastaların sağlıklı kişilerden daha fazla, stresli tiplerin de sakin kişilere oranla ihtiyaçları daha fazladır. Çocuklarda çinko azlığı gelişme ve büyüme bozukluğuna yol açabiliyor.

ÇİNKO AZLIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Özellikle enfeksiyonlara karşı zayıf olma çinko azlığının en önemli belirtisidir. Bunun dışında çocuklarda öğrenme yeteneğinin sınırlı olması, büyümedeki aksaklıklar, saç dökülmesi, kısırlık, soğuk eller ve ayaklar, koklama ve tat alma duygusunun sınırlı olması, tırnaklarda beyaz lekeler de çinko azlığının diğer belirtileri arasında yer alıyor.

Ayrıca saç köklerimizin sağlığı için de önemlidir. Saçları gürleştirir. Fakat en önemlisi üreme sistemine katkısıdır...



Son 50 yılda görülen iktidarsızlıklarda uzmanlar, çevre ve beslenmeyle ilgili faktörleri ileri sürüyor.. Beslenmede ortaya çıkan bozulmalar, iktidar hormonu testosteronun vücutta azalmasına yol açıyor.

Ama unutulmaması gereken husus, her yiyecekte olduğu gibi, 40 mg’ın üzerinde çinko alınmasının zararlı olabileceğidir. Bir erkeğin günlük çinko ihtiyacı yaklaşık 15 mg. Bir hanımın ise 12 mg’dır. Yapılan bir araştırmada, testosteron ve iktidar gücü düşük 22 yetişkine, 45-50 gün süreyle her gün çinko verildiğinde, belirgin bir düzelme tesbit edilmiş..

NEREDE NE KADAR?

Kırmızı et, kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri, fasulye, fındık, bütün hububatlar, zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıl ürünleri ve süt ürünleri çinko değeri yüksek besinlerdir.

100 gr için;

Peynir 2-4 mg

Sığır eti 5 mg

Sütsüz çikolata 2 mg.

Kuru fasulye 3 mg

Yumurta 1.5 mg

Mısır 2.5 mg

Brüksel lahanası 1 mg

Brokoli 1 mg çinko bulunur.