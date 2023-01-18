Çin'in zulmü İstanbul'a uzandı: Yakalanan ajanın itirafları şok etti!

İstanbul Zeytinburnu’nda Uygurlar tarafından işletilen bir erkek kuaföründe bir Uygur, izinsiz bir şekilde dükkanı görüntülerken yakalandı. Uygur vatandaşının telefonunda WhatsApp uygulamasında Çin istihbarat polisleri ile birlikte gerçekleştirdiği konuşmalar ve onların emirlerinin yer aldığı mesajlar bulundu.

'ÇİN POLİSLERİ BENİ TEHDİT EDİYOR'

Resim çeken kişi, Doğu Türkistan’da yaşayan annesi ve ailesinin güvenliği için resimler çekmek zorunda kaldığı ve yaptıkları içinse çok pişman olduğunu söyledi. Doğu Türkistan’ın Hoten kentindeki Çin İşgal Polisinin WhatsApp üzerinden kendisini arayarak konuşmak istediğinde ilk olarak reddetmiş ardından ise işgal polislerinin annesini konuşturduğunu, polislerin annesi ile görüştürdükten sonra konuşmayı kabul etmemesi ve dediklerini yapmaması durumunda annesine zarar vermekle tehdit ederek şantaj yaptığını ifade etti. Resim çeken kişi annesine bir zarar gelmemesi için Çin polislerinin söylediklerini yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

İSİM VE ADRESİ İSTİYOR

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bulunan ses kayıtlarında Çin işgal polisi Uygurca olarak kaba ve tehditkar bir tavırla erkek kuaförü başta ve söylenen diğer kişiyle ilgili görevini hemen yerine getirmesini emir veriyor.

Mesaj kayıtlarında resim çeken Uygur kişinin, bir arkadaşının düğün hazırlıklarına yardım ettiğini ve bu nedenle çok müsait olamadığını belirtmesi üzerine Çin polisi, bu kez evlenecek olan arkadaşının ve evleneceği kişinin resimlerini çekerek göndermesini ayrıca, evlenecek kişinin yaptığı iş ve oturduğu adresi ile diğer bilgilerin neden göndermediğini soruyor ve genci azarlıyor. Çin işgal polisi bununla birlikte evlenecek erkeğin evine gittiğinde onun evinin konumu ve başka bilgilerini fotoğraflarla beraber göndermesini emrediyor. Ses kayıtlarında polis, kuaför dükkanının ismi, adresi ve konumu hakkında daha ayrıntılı ve net çekilmiş fotoğraflar gönderilmesini istiyor.

ÇİN POLİSİ TÜRKİYE’YE AİT NUMARA KULLANIYOR

Çin yönetimi uzun yıllardan bu yana ülke bütününde WhatsApp, internet ve diğer tüm uluslararası sosyal medya platformları yasakladı. Bu yasak Doğu Türkistan’da daha ağır ve sert şekilde uygulanıyor.

Çinli polisin Hoten’den Türkiye hattı ile WhatsApp üzerinde İstanbul’daki genci tehdit etmesi ve ona görev vermesi, özellikle de WhatsApp’ta Türkiye telefon hattı kullanması da dikkatleri çekiyor.