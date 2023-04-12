Çin’in ilk çeyrek otomobil ihracatı yüzde 70 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde yeni enerjili araç imalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artışla 1 milyon 650 bin adet olurken, yeni enerjili araçların satışı, yüzde 26,2 artarak 1 milyon 586 bin adede ulaştı.

Çin Uluslararası Radyosu’nun derlediği verilere göre, yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70,6 artışla 994 bin araç ihraç edildi. Bu arada yeni enerjili araç ihracatı ise yüzde 110 artışla 248 bin adede ulaştı. Öte yandan Çinli binek otomobil markalarının ilk çeyrekte iç pazardaki payları 6,3 puan artışla yüzde 52,2’ye çıktı