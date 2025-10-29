Çin'in güneyinde ABD'ye ait savaş uçağı ve helikopter düşmüştü! Nedenine inanamayacaksınız

26 Ekim Pazar günü, ABD’nin Pasifik Filosu’na bağlı USS Nimitz uçak gemisinden havalanan F/A-18F Super Hornet savaş uçağı ve MH-60R Sea Hawk helikopteri, sadece 30 dakikalık bir arayla düştü. Her iki kazada da can kaybı yaşanmaması sevindirici olsa da, olayın nedenine ilişkin açıklamalar dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

TRUMP’TAN İLK YORUM: “KÖTÜ YAKIT OLABİLİR”

Olayın ardından konuşan dönemin ABD Başkanı Donald Trump, düşüşlerin en muhtemel nedeninin “kötü yakıt” olduğunu söyledi. Trump, uçakların yakıtında su veya yabancı maddelerin karışmış olabileceğini, bunun da motor arızasına yol açarak havada güç kaybı yaratabileceğini belirtti.

Başkan, “Bunun bilerek yapıldığına inanmıyorum” diyerek sabotaj olasılığını şimdilik dışladı. Ardından konuşan bir ABD Donanması yetkilisi de, olayın kasıtlı bir eylem sonucu olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını vurguladı.

KAZALAR ASYA TURUNDA MEYDANA GELDİ

İki uçağın düşmesi, Trump’ın Asya ülkelerini ziyaret ettiği kritik bir diplomatik turun tam ortasında yaşandı. ABD Başkanı’nın bölgedeki temasları sürerken yaşanan bu kayıplar, jeopolitik açıdan da dikkat çekti.

Her iki hava aracı da deniz üzerinde operasyonel görev icra ederken düşerken, uzmanlar zamanlamanın da tesadüf olmayabileceğini, teknik ihmallerin yanı sıra bölgesel hassasiyetlerin de incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

ASKERİ UZMANLAR UYARDI: YAKIT TESTİ KRİTİK

Askerî havacılık uzmanları, jet yakıtına su, toz, pas veya başka kimyasalların karışmasının uçuş güvenliği açısından ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. “Yakıt analizleri titizlikle yapılmalıdır” uyarısında bulunan uzmanlar, büyük uçak gemilerinde zaman baskısı altında bu tür kontrollerin yeterince özenli yapılmamasının kazalara neden olabileceğini söylüyor.

Gözler şimdi, USS Nimitz uçak gemisinin yakıt sistemleri ve bakım süreçlerine çevrildi. İhmaller zinciri ya da teknik hata olup olmadığı, soruşturmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacak.