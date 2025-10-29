  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu
Dünya Çin'in güneyinde ABD'ye ait savaş uçağı ve helikopter düşmüştü! Nedenine inanamayacaksınız
Dünya

Çin'in güneyinde ABD'ye ait savaş uçağı ve helikopter düşmüştü! Nedenine inanamayacaksınız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin'in güneyinde ABD'ye ait savaş uçağı ve helikopter düşmüştü! Nedenine inanamayacaksınız

ABD Donanması’na ait bir savaş uçağı ve bir helikopter, Güney Çin Denizi’nde art arda düşerken, Başkan Donald Trump’ın açıklamaları olayın arkasındaki şaşırtıcı nedeni gündeme taşıdı.

26 Ekim Pazar günü, ABD’nin Pasifik Filosu’na bağlı USS Nimitz uçak gemisinden havalanan F/A-18F Super Hornet savaş uçağı ve MH-60R Sea Hawk helikopteri, sadece 30 dakikalık bir arayla düştü. Her iki kazada da can kaybı yaşanmaması sevindirici olsa da, olayın nedenine ilişkin açıklamalar dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

TRUMP’TAN İLK YORUM: “KÖTÜ YAKIT OLABİLİR”

Olayın ardından konuşan dönemin ABD Başkanı Donald Trump, düşüşlerin en muhtemel nedeninin “kötü yakıt” olduğunu söyledi. Trump, uçakların yakıtında su veya yabancı maddelerin karışmış olabileceğini, bunun da motor arızasına yol açarak havada güç kaybı yaratabileceğini belirtti.

Başkan, “Bunun bilerek yapıldığına inanmıyorum” diyerek sabotaj olasılığını şimdilik dışladı. Ardından konuşan bir ABD Donanması yetkilisi de, olayın kasıtlı bir eylem sonucu olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını vurguladı.

KAZALAR ASYA TURUNDA MEYDANA GELDİ

İki uçağın düşmesi, Trump’ın Asya ülkelerini ziyaret ettiği kritik bir diplomatik turun tam ortasında yaşandı. ABD Başkanı’nın bölgedeki temasları sürerken yaşanan bu kayıplar, jeopolitik açıdan da dikkat çekti.

Her iki hava aracı da deniz üzerinde operasyonel görev icra ederken düşerken, uzmanlar zamanlamanın da tesadüf olmayabileceğini, teknik ihmallerin yanı sıra bölgesel hassasiyetlerin de incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

ASKERİ UZMANLAR UYARDI: YAKIT TESTİ KRİTİK

Askerî havacılık uzmanları, jet yakıtına su, toz, pas veya başka kimyasalların karışmasının uçuş güvenliği açısından ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. “Yakıt analizleri titizlikle yapılmalıdır” uyarısında bulunan uzmanlar, büyük uçak gemilerinde zaman baskısı altında bu tür kontrollerin yeterince özenli yapılmamasının kazalara neden olabileceğini söylüyor.

Gözler şimdi, USS Nimitz uçak gemisinin yakıt sistemleri ve bakım süreçlerine çevrildi. İhmaller zinciri ya da teknik hata olup olmadığı, soruşturmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

ABD'nin o uçaklarının sonu geldi! Sinek gibi avlanacaklar
ABD'nin o uçaklarının sonu geldi! Sinek gibi avlanacaklar

Teknoloji

ABD'nin o uçaklarının sonu geldi! Sinek gibi avlanacaklar

ABD ve Çin zirvesinden ilk sonuç çıktı
ABD ve Çin zirvesinden ilk sonuç çıktı

Ekonomi

ABD ve Çin zirvesinden ilk sonuç çıktı

‘Henüz bitmedim aday olacağım’ Bu da ABD’nin Kılıçdaroğlu’su
‘Henüz bitmedim aday olacağım’ Bu da ABD’nin Kılıçdaroğlu’su

Gündem

‘Henüz bitmedim aday olacağım’ Bu da ABD’nin Kılıçdaroğlu’su

ABD'nin seçkin birliği Venezuela kıyılarında: Maduro'ya müdahale endişesi tırmanıyor
ABD'nin seçkin birliği Venezuela kıyılarında: Maduro'ya müdahale endişesi tırmanıyor

Dünya

ABD'nin seçkin birliği Venezuela kıyılarında: Maduro'ya müdahale endişesi tırmanıyor

Rusya'dan dikkat çeken Putin-Trump zirvesi açıklaması! ABD'nin İnisiyatifinde
Rusya'dan dikkat çeken Putin-Trump zirvesi açıklaması! ABD'nin İnisiyatifinde

Dünya

Rusya'dan dikkat çeken Putin-Trump zirvesi açıklaması! ABD'nin İnisiyatifinde

ABD’de yine baba-oğul başkanlık dönemi mi yaşanacak? Trump'ın oğlundan adaylık sinyali!
ABD’de yine baba-oğul başkanlık dönemi mi yaşanacak? Trump'ın oğlundan adaylık sinyali!

Dünya

ABD’de yine baba-oğul başkanlık dönemi mi yaşanacak? Trump'ın oğlundan adaylık sinyali!

ABD'li doktordan yürek yakan ifşa: 'İsrail, Gazzeli çocukları diri diri gömdü'
ABD'li doktordan yürek yakan ifşa: 'İsrail, Gazzeli çocukları diri diri gömdü'

Dünya

ABD'li doktordan yürek yakan ifşa: 'İsrail, Gazzeli çocukları diri diri gömdü'

ABD Kongre üyesi: "ABD halkını vicdanı değil cüzdanı ilgilendirir"
ABD Kongre üyesi: "ABD halkını vicdanı değil cüzdanı ilgilendirir"

Dünya

ABD Kongre üyesi: "ABD halkını vicdanı değil cüzdanı ilgilendirir"

Trump’tan Tokyo’da Güç Mesajı! "ABD Her Zaman Japonya’nın Yanında"
Trump’tan Tokyo’da Güç Mesajı! “ABD Her Zaman Japonya’nın Yanında”

Gündem

Trump’tan Tokyo’da Güç Mesajı! “ABD Her Zaman Japonya’nın Yanında”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23