Çin’in baskısı Hong Kong’u nasıl etkiler?

Hong Kong'un 1995'ten bu yana yayında olan ünlü tabloid tip gazetesi Apple Daily kapandı.

Gazetenin Çin yönetiminin Hong Kong'a yönelik son zamanlarda artan baskıları nedeniyle kapandığı belirtiliyor.

Hong Kongluların, kendileriyle özdeşleşen Apple Daily'nin kapanmasını Çin yönetiminin Hong Kong'a baskılarının ulaştığı seviye ve sonuçlarını yansıtması açısından önemli ve sembolik bulduğu belirtiliyor.

"Hong Kong ölüyor"

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Hong Konglu iş adamının dış basına "Çin'in baskıları bu önemli gazeteyi kapattırdı, sermayeyi de kaçırıyor, Hong Kong' ölüyor" açıklamasında bulunduğu aktarılıyor.

Çin'in Hong Kong'a artan müdahalelerin bölgenin finans merkezi olma özelliğini öldürdüğünü, serbest piyasa ekonomisine balta vurduğunu düşünen yabancı sermayenin, yoğun biçimde Hong Kong'dan kaçtığını da öne sürülüyor.

"Milli Güvenlik Kanunları" ve Hong Kongluların tepkisi

Çin, 30 Haziran 2020'de "Milli Güvenlik Kanunları"nın Hong Kong'u da kapsayacağını ilan etmişti.

Çok geniş tanımlar kullanmak ve böylece tüm hak ve hürriyetleri sınırlamakla eleştirilen Çin'in bu hamlesine Hong Konglular karşı çıktı.

Bu kararın Hong Kong'un devri anlaşmasını tamamen çiğnediği, Hong Kong'un özerkliğinin sonu olduğu belirtiliyor.

Çin'in Hong Kong'a yönelik müdahaleleri, bölgede yaygın protesto gösterilerine neden oluyor. Çin güçleri ise bu protestoları şiddet kullanarak bastırmakla suçlanıyor.

Bu kanunlar paralelinde Hong Kong ekonomisinin de Çin'in denetimine geçeceği belirtiliyor.