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Aktüel "Çinekop" tezgahlarda yerini almaya başladı
Aktüel

"Çinekop" tezgahlarda yerini almaya başladı

Balığın kilogramı 60 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:28:32 -
"Çinekop" tezgahlarda yerini almaya başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde palamut ve uskumrudan sonra balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan çinekop tezgahlarda yerini almaya başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sezonun palamut bolluğuyla başladığını söyledi.

Çinekop ağlara takılmaya başlayınca balıkçıların sevindiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Çinekop artık tezgahları süslemeye başladı. Bu sezonun başında palamut balıkçıların yüzünü güldürdü. Sezon palamutta devam ediyordu. Şimdilerde ağlara takılan çinekop tezgahlarda yer almaya başladı. Bundan sonra çinekop ve istavritin devam edeceğini düşünüyoruz. Balıkta bolluğun olmasıyla vatandaşlarda ucuz balık yiyecektir." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da havaların soğumasıyla balık bolluğunun olmasını beklediklerini ifade etti.

Erol, vatandaşların palamuttan sonra çinekop ve uskumruyu tercih etmeye başladığını belirterek, "Bu sene sezona palamutla başladık ve uzun süre balıkçılar kıyıya palamutla döndü. Vatandaşlarda bol miktarda palamut tüketti. Çünkü geçen yıl palamut yoktu. Vatandaşlar palamuta hasret kalmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Çinekop tezgahlarda kilogramı 60 liradan satılıyor.

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