Çin'e böyle meydan okudu! "Zafer İslamındır"
Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ilişkin değerlendirmede bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Zafer İslamındır" mesajı verip, zalimlerin Firavun ve Nemrud gibi yenileceklerini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik zulmünden dolayı sonunun felaket olacağını anlattı.
"Zalim Çin, Doğu Türkistan’da manipülasyonun manifestosunu yazsa da Mao’nun sonunun Firavun ve Nemrud gibi olmasına mani olamayacak." diyen Dr. Şenocak, şu mesajı verdi:
Türkistan’da direnen mazlumlar ve onlara “Davanız davamız, şehidiniz şehidimiz.” diyen kardeşleri kazanacak, Mao ve adamları kaybedecek. Zafer İslamındır.