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Otomotiv Çin’den elektrikli otomobil rekoru
Otomotiv

Çin’den elektrikli otomobil rekoru

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) tarafından açıklanan son verilere göre, 2022 yılında Çin’de elektrikli araç üretiminde ve satışında büyük artış kaydedildi. Çin, böylece art arda 8 yıldır bu konumdaki dünya birinciliğini korumayı başardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 21:15:00 -
Çin’den elektrikli otomobil rekoru

Geçen yıl Çin’de üretilen elektrikli araç sayısının yıllık bazda yüzde 96,9 artarak, 7 milyon 58 bini bulurken, satılan araçların sayısının da yıllık yüzde 93,4’lük bir artış kaydederek, 6 milyon 887 bine ulaştığı ifade edildi.

Geçen yıl ihraç edilen elektrikli araç sayısının bir önceki yıla göre 1,2 kat artarak, 679 bine ulaştığı, küresel çapta elektrikli araç satışında dünyadaki ilk ona giren işletmelerden üçünün Çinli işletmeler olduğu bilgisi paylaşıldı.

2022 yılı sonu itibarıyla ülke genelinde 5 milyon 210 bin şarj noktası ve bin 973 akü değiştirme istasyonu inşa edildi. Ayrıca 2 milyon 593 şarj noktası ve 675 akü değiştirme istasyonu kuruldu.

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