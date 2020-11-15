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Aktüel Çin'den Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasına övgü
Aktüel

Çin'den Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasına övgü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 13:14:17 -
Çin'den Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasına övgü

CAKARTA (AA) - Çin Başbakanı Li Kıçiang, bugün imzalanan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının serbest ticaret ve çok taraflılığın zaferi olduğunu belirtti.

Vietnam'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 37. Liderler Zirvesi kapsamında üye ülkeler arasında RCEP anlaşması imzalandı.

ASEAN üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ile birliğin diyalog ortaklarından Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda liderleri, 8 yıl süren müzakerelerin ardından RCEP konusunda anlaşmaya vardı.

Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik hakimiyetini artırması beklenen anlaşma ile ABD ve Avrupalı şirketlerin serbest ticaret bölgesinin dışında bırakılması öngörülüyor.


- "Küresel ekonomik iyileşme ve büyümeye katkıda bulunacak"


Başbakan Li, zirvede yaptığı konuşmada, anlaşmanın, bölgesel kalkınma ve refaha ivme kazandırmasının yanı sıra küresel ekonomik iyileşme ve büyümeye katkıda bulunacağını kaydetti.

Li, anlaşmanın, Doğu Asya bölgesel iş birliğinin önemli bir başarısı olmasının yanında serbest ticaretin ve çok taraflılığın bir zaferi olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın zorluklara karşı dayanışma ve iş birliklerini seçme yaklaşımı sunduğunu aktaran Li, anlaşmaya dahil ülkelerle yürütülen 8 yıllık müzakerelerin ardından sonuca ulaşıldığını kaydetti.

Zirvenin kapanışında 2021 ASEAN dönem başkanlığı, Brunei'ye devredildi.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

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