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Aktüel Çin'den Alibaba ve Tencent'e 76 bin 500'er dolar ceza
Aktüel

Çin'den Alibaba ve Tencent'e 76 bin 500'er dolar ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:27:28 -
Çin'den Alibaba ve Tencent'e 76 bin 500'er dolar ceza

HONG KONG (AA) - Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), bazı satın almalarda onay istemedikleri için e-ticaret devi Alibaba Group ve Tencent Holdings'i 76 bin 500'er dolar para cezasına çarptırdı.

SAMR'dan yapılan yazılı açıklamada, Alibaba ve Tencent'e, yaptıkları bazı satın alma işlemlerinde izinsiz hareket ederek tekelleşmeye karşı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Alibaba'nın 2017'de Intime Retail Group'taki hissesini onay almadan yüzde 73,79'a çıkarması ve Tencent Holdings'in New Classics Media'yı satın almak için onay istememesi nedeniyle 76 bin 500'er dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Tekel karşıtı yasanın tüm kuruluşlar için geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, "İnternet platformu şirketleri, tekel karşıtı yasalara ve düzenlemelere kesinlikle uymalı ve adil pazar rekabetini sürdürmelidir." denildi.

Söz konusu adımın ardından Alibaba ve Tencent'in hisse senetleri, bugün yaklaşık yüzde 2,6 geriledi.

Bu arada, SAMR'ın, Tencent Holdings'in en büyük hissedarı olduğu oyun yayıcısı şirketi Huya Inc'in DouYu International Holdings'i satın almasını da incelemeye alacağı belirtiliyor.

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