"Çin'de zulüm yok" diyen Aydınlık'a tepki gösteren Karahasanoğlu devlete seslendi

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı zulüm ve Aydınlık gazetesinin konuya Maocu gözlüğüyle yaklaşması masaya yatırıldı. Çin’de gerçekten zulüm olduğunun altı çizilen programda, gelen bazı haberlerin doğruluk payı hakkında şüpheler olduğu belirtilirken, bazı kesimlerin de zulmü tamamen inkar ettiği vurgulandı.

Uygur Türkleriyle ilgili bir haber yollandığı zaman hemen irtibata geçip haberin kaynağıyla görüştüklerini belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, “Maksadımız orada yaşananları birinci ağızdan öğrenmek.” dedi.

“Benim kanaatim, edindiğim tecrübeler kaynaklı olarak ulaştığım sonuç şu; mutlaka bir zulüm var.” diye konuşan Karahasanoğlu, “Aydınlık’ın bir iddiası var, diyor ki; ‘Amerika’nın bir oyunudur bu. Oradaki ufak ufak hataları, ufak ufak yanlışları büyüterek veriyorlar. Dindar insanarın dini inançlarını istismar ederek bunları dillendirmeye çalışıyorlar. Dindar insanlardan yüz bulamadıkları noktada ırki etnik yapı kaynaklı hassasiyetleri dikkate alarak, milliyetçi çevreleri, Türkî cumhuriyetlere sıcak bakan insanlara bu haberleri ulaştırarak görünür kılmaya çalışıyorlar.’” sözleriyle, Maocu gazetenin konuya bakış açısını anlattı.

“Türkiye’den isteğim var”

“Benim burada Türkiye Cumhuriyeti’nden bir isteğim var, oradaki büyükelçilerimizden bir isteğimiz var.” ifadesini kullanan usta gazeteci şu çağrıda bulundu:

“Şu konuları, şu noktadaki iddiaları somut bir şekilde Türkiye’ye aktarsınlar, dünya kamuoyuna aktarsınlar. Biz kalkıp da böyle bir zulüm haberi geldiği zaman acaba doğru mu diye sorgulamaya kalkmamamız lazım. Biz bunu birinci ağızdan görebilmeliyiz, öğrenebilmeliyiz.”

Aydınlık’ın spekülasyonları

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Buradaki spekülasyonlar, ideolojik bakış açısı. Maocu Aydınlık gazetesi, gayet rahatlıkla Çin’i savunmak için; ‘Orada hiçbir şey yok, hiçbir zulüm yok, her şey güllük gülistanlık, uyduruyor birisi.’”

Daha önce Çin’in Müslümanlara oruç tutturmadığına yönelik bir fotoğrafın servis edildiğini, olayın daha sonra bambaşka bir şey olduğunun ortaya çıktığını anımsatan Karahasanoğlu, Çin ile ülkeyi savunanlarla, orada zulüm olduğunu belirtenlerin ellerindeki tüm delilleri açıkça ortaya koymaları gerektiğini söyledi ve Akit’te ambargo olmadığını, her türlü haberin yayınlanabileceğini vurguladı.