Çin'de maden ocağında patlama! Ölü sayısı arttı
Çin'in meydana gelen kömür madeni ocağındaki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), Henan eyaletindeki maden ocağında meydana gelen patlamada ölen işçilerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.
Yetkililer, patlamada kaybolan 4 işçinin arandığını kaydetti.
Henan'da 5 Haziran'da Hebi Kömür ve Elektrik Şirketinin işlettiği maden ocağında patlama meydana gelmişti.
Eyalet yetkilileri, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 6 kişinin arandığını belirtmişti.