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Dünya Çin'de maden ocağında patlama! Ölü sayısı arttı
Dünya

Çin'de maden ocağında patlama! Ölü sayısı arttı

Çin'in meydana gelen kömür madeni ocağındaki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 12:03:00 -
Çin'de maden ocağında patlama! Ölü sayısı arttı

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), Henan eyaletindeki maden ocağında meydana gelen patlamada ölen işçilerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Yetkililer, patlamada kaybolan 4 işçinin arandığını kaydetti.

Henan'da 5 Haziran'da Hebi Kömür ve Elektrik Şirketinin işlettiği maden ocağında patlama meydana gelmişti.

Eyalet yetkilileri, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 6 kişinin arandığını belirtmişti.

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