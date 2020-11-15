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Aktüel Çin'de, ithal edilen etlerin ambalajlarında Kovid-19'a rastlandı
Aktüel

Çin'de, ithal edilen etlerin ambalajlarında Kovid-19'a rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:23:58 -
Çin'de, ithal edilen etlerin ambalajlarında Kovid-19'a rastlandı

ANKARA (AA) - Çin'in Henan ve Şandong eyaletlerinde, dondurulmuş sığır ve domuz etlerinin ambalajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, yerel sağlık yetkilileri, Henan'a bağlı Zhengzhou kentinde, Arjantin'den ithal edilen 24 ton dondurulmuş domuz etinin ambalajından örnekler alarak Kovid-19 testi yaptı.

Yetkililer, alınan 15 örneğin beşinde Kovid-19'a rastlandığını açıkladı.

Testlerin ürünler dağıtılmadan önce yapıldığına dikkati çeken yetkililer, ambalajların taşındığı araçların ve çevrenin dezenfekte edildiğini vurguladı.

Yetkililer, ambalajlarla teması olduğu için karantinaya alınanlara Kovid-19 testi yapıldığını ve sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

- Cinan'da sığır eti ve sakatat paketlerinde de Kovid-19 bulundu

Bu arada, yerel medyadaki haberlere göre, Şandong eyaletinin başkenti Cinan'da dondurulmuş sığır etlerinde ve sakatat paketlerinde de Kovid-19 tespit edildi.

Cinan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin Brezilya, Yeni Zelanda ve Bolivya'dan ithal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ürünlerle teması olan 7 bin 500'den fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve sonuçlarının negatif olduğu ifade edildi.

Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou kentinde dün dondurulmuş karides paketinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Ülkeye daha önce de Brezilya ve Arajantin'den ithal edilen sığır eti ambalajlarında da Kovid-19 saptanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, dondurulmuş gıdalardan virüsün bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.

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