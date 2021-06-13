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Dünya Çin’de büyük patlama: 11 ölü
Dünya

Çin’de büyük patlama: 11 ölü

Çin'in Hubei eyaletinde doğal gaz hattında patlama oldu. Patlamada en az 11 ölünün olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 10:16:00 -
Çin’de büyük patlama: 11 ölü

Çin'in Hubei eyaletinde doğal gaz hattında meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, Hubei'ye bağlı Şıyen kentindeki bir yerleşim yerinde yerel saatle 06.30'da doğal gaz hattında patlama gerçekleştiğini açıkladı.

Patlamada, en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin ise ciddi şekilde yaralandığı kaydedildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 37 kişi dahil patlamadan etkilenen 144 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ölümcül kazaların sıklıkla görüldüğü Çin'de yetersiz güvenlik önlemleri eleştiri konusu olurken, ülkenin doğusundaki Çingdao şehrinde 2013'te petrol borusundaki sızıntı sebebiyle oluşan patlamada 35 kişi, Tiencin kentindeki limanda 2015'te kimyasalların bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamalarda ise 173 kişi hayatını kaybetmiş ve 798 kişi yaralanmıştı.

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