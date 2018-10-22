Cinci hoca mağduru kadının itirafları kan dondurdu!

Antalya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şikayetçi E.O., '24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ile 7 yıl hapsi istenen Öznur Yeşilot hakkında yeni iddialarda bulundu. E.O., Yeşilot çifti ile etrafındakilerin asıl planlarının bir faciaya yol açmak olduğunu ileri sürdü. Bunun için çiftin Denizli'de tiyatro eğitimi aldıklarını söyleyen E.O., iddialarını şöyle sıraladı:

'Yeşilot ikilisi ve beraberindekilere 2 milyon TL kaptırdık'

Yeşilot ikilisi ve beraberindekilere toplam 2 milyon TL kaptırdık. Onların bize söylediğine göre bu paralar büyü bozulduktan sonra geri verilecekti. Paranın bize teslim edilme vakti geldiğinde tıpkı Ermenek'te yaşanan olayın bir benzerini bizim üzerimizde denemeye başladılar. Hatırlanacağı üzere, Tali Yüksel Yeşilot 2 yıl önce Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Hakan N.'nın boşandığı eşi Şerife Ş. ile 4 akrabasının öldürülmesiyle ilgili 'azmettiricilik' suçundan yargılanmıştı. Ermenek'te görülen davada Tali Yüksel Yeşilot 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasından beraat etmiş ancak 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıktan suçlu bulunmuştu. Bizim olayımızda da aynı planı devreye koydular.



Tali Yüksel Yeşilot'un, babasına 'Sen namazında niyazında birisin. Kızının Londra'da ne yaptığı biliyor musun' diyerek, kendisini kardeşine öldürtmek istediğini söyleyen E.O., "Ayrıca sözde bana nişanlımın ailesinin büyü yaptığı iftirasını atarak, nişanlım ve ailesini de benim aileme öldürtmek istiyorlardı. Ama bunda başarılı olamadılar. Eğer bu işi erken yargıya taşımasaydık, belki bizden de birileri mezarda, birileri cezaevinde olacaktı" diye konuştu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.