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Cinayeti beyaz atkı aydınlattı

Ankara Mamak'ta 15 Ocak'ta soymaya çalıştıkları kuyumcunun sahibi Nurettin Güzel'i vurarak öldüren, ardından kaçan şüpheliler, "beyaz atkı" vesilesiyle yakalandı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:39
Cinayeti beyaz atkı aydınlattı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuyu soymaya çalışan ve dükkan sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeğiyle öldüren C.E. ve S.B'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesine getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'e ifade verdi. Zanlılar, savcılık ifadesinde, borçlarından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.E. ve S.B. tutuklandı.

Beyaz atkı cinayeti çözdü

Zanlıların olaydan bir gün önce olay yerinde keşif yaptıkları, S.B'nin bu sırasında tanınmamak için beyaz atkıyla yüzünü kapattığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, beyaz atkı sayesinde zanlıların kimliklerini tespit etti.

Kuyumcu ve çevresi ile şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki 391 güvenlik kamerasına ait 430 saat görüntü, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından saniye saniye incelendi.

Diğer delillerle birlikte birkaç gün içinde olayın faillerinin Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı C.E. ve S.B. olduğu belirlendi.

Patnos ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen S.B. 22 Ocak'ta ayağından vurularak yakalanmıştı. C.E. ise daha sonra kaçtığı Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Bu arada, şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirlenen 6 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:39
  1. Batman
  2. Ağrı
  3. Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi
  4. Ankara
  5. Mamak
  6. Nurettin Güzel
  7. av tüfeği

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