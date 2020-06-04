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Ekonomi

Çin ve Hindistan'a artan fındık ihracatı yüzleri güldürüyor

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin: - "Son yıllarda özellikle Çin ve Hindistan pazarlarındaki ihracat artışını oldukça önemsiyoruz. Buralarda artan ihracatın fındık fiyatlarına olumlu yansımasını bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:10:04 -
Çin ve Hindistan'a artan fındık ihracatı yüzleri güldürüyor

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, son yıllarda Çin ve Hindistan pazarlarındaki ihracat artışını oldukça önemsediklerini belirterek, "Buralarda artan ihracatın fındık fiyatlarına olumlu yansımasını bekliyoruz." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındığın yaklaşık 120 ülkeye pazarlandığını söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda fındık ihracatında güzel işlere imza attığına işaret eden Şahin, Türk fındığının Almanya, Hollanda ve Fransa gibi geleneksel pazarların dışında yeni pazarlara da ihracat edildiğini aktardı. Şahin, "Son yıllarda özellikle Çin ve Hindistan pazarlarındaki ihracat artışını oldukça önemsiyoruz. Buralarda artan ihracatın fındık fiyatlarına olumlu yansımasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Türkiye'den 9 ayda 1 milyar 964 milyon 965 bin dolarlık fındık ihracatı yapıldığını anımsatarak, "Geçen senenin aynı döneminde yaklaşık 1,5 milyar dolar ihracatımız varken bu sezon aynı dönemde yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakamlar da oldukça sevindirici. Bu rakamların buralara ulaşmasında TMO'nun piyasaya erken girmesi ve fındığa verilen destekler önemli rol oynamıştır." ifadelerini kullandı.


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