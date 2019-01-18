Çin Komünist Partisi, Türkiye'ye kancayı attı!

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Doğu Türkistan’da yıllardır uyguladığı zulmün şiddetini arttıran Komünist Çin yönetimi, İslam dünyasından gelen cılız seslerden de güç alarak daha da azgınlaştı. Müslümanları toplama kamplarında işkence edip, katleden Çin, Doğu Türkistan’da sindirme ve soykırım politikasına devam ederken tüm dünyada da propaganda faaliyetleri yürütüyor.

Türkiye'de yayına başladı

Zalim Çin yönetimi işlediği insanlık suçlarının üstünü kapatmak için Türkiye'de harekete geçti. Çin Devlet Radyosu CRI, Doğu Türkistan’a en güçlü desteği veren Türkiye'de "CRI Türk" adıyla 'Türkçe' olarak yayın yapmaya başladı.

Doğu Türkistan’daki zulmün üzerini kapatma çalışıyorlar!

Yıllardır Doğu Türkistanlı Müslümanlara yapmadık zulüm bırakmayan komünist Çin yönetimi, işledikleri insanlık suçunun üzerini örtmek için Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı olan Çin Devlet Radyosu CRI aracılığıyla Türkiye’de propaganda alanı bulmuş oldu. Doğu Türkistanlı Müslümanlara kucak açan ve tüm dünyada haklarını savunan Türkiye’yi hedef alan Çin Komünist Partisi, ülkedeki kemalist ve solcuların da desteğini alarak resmi devlet radyosu aracılığıyla yaşanan zulümleri örtbas ederek Çin’in imajını düzeltmeye çalışıyor.

Kadrosunun geneli kemalist ve sol görüşlü kişilerden oluşan CRI Türk radyosu, programlara tanınmış ve hükümete yakın isimleri çıkartarak Çin lehine propaganda yapıyor.

Doğu Türkistanlılar kaygılı

Özellikle son dönemde Doğu Türkistan’dan gelen ürpertici bilgilerin ardından Çin’in resmi devlet radyosunu devreye sokarak Türkiye’de algı operasyonu yapmaya başlaması dikkat çekti. Türkiye’yi sığınılacak en güvenli liman olarak gören Doğu Türkistanlılar Çin’in bu hamlesinden dolayı kaygı içerisinde. Duyarlı Müslümanlar azılı Müslüman düşmanı Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Çin Devlet Radyosu CRI’nın ülkemizde yayın yapmasına sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

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