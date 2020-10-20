  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin, Hindistan'a sınırda kaybolan askerini iade etmesi çağrısında bulundu
Aktüel

Çin, Hindistan'a sınırda kaybolan askerini iade etmesi çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:49:52 -
Çin, Hindistan'a sınırda kaybolan askerini iade etmesi çağrısında bulundu

ANKARA (AA) - Çin ordusu, önceki gün Hindistan sınırındaki dağlık bölgede kaybolan askerinin iade edilmesi çağrısında bulundu.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Çin-Hindistan sınırındaki dağlık Ladakh bölgesinde yolunu kaybeden, ardından Hint ordusu tarafından bulunan askerin ülkesine iade edilmesini istedi.

Hindistan'dan yapılan açıklamada, askerin Hint ve Çin kontrolündeki bölgeleri ayıran ve "Fiili Kontrol Hattı" olarak adlandırılan sınır bölgesinde bulunduğu bildirilmişti.

Çin ordusunun, Hindistan'dan, "kayıp askerin nerede olduğuna" ilişkin bilgi istediğinin aktarıldığı açıklamada; askerin, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından oluşturulan protokol uyarınca, Çuşul-Moldo buluşma noktasında Çin ordusuna geri verileceği kaydedildi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girip burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin ve Hindistan, eylül ayında sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!
Gündem

Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!

Askeri uzmanlar Rusya'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 gün içerisinde Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki tüm topraklarını geri a..
Dünya

"Sivilleri vurun, halk oraya toplanınca bir daha vurun" rezilliği

Ermenistan'da sözde profesörlerin Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerinin vurulmasını istediği, halk bölgeye toplanınca aynı bölgenin bir ..
En kısa zaman birimi ölçüldü
Teknoloji

En kısa zaman birimi ölçüldü

Bilim insanları, şimdiye kadarki en kısa zaman birimini ölçmeyi başardı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay