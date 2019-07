Çin dönüşü konuştu: BM, YPG/PKK ile masaya oturamaz

Hacı Yakışıklı Pekin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka’da yapılan G-20 Zirvesi’nin ardından Kyoto, Tokyo ve Pekin’e geçerek açılışlara katıldı ve önemli temaslarda bulundu. Çin’den Türkiye’ye hareketinden önce oradaki büyükelçiliğimizde gazetecilerle sohbet eden Erdoğan, temaslarına ilişkin şunları söyledi: “Japonya ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için ekonomik ortaklık anlaşmasını tamamlamak üzereyiz. Çin ziyaretimizde ise Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın XiJinping ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel, küresel konuları kapsamlı bir şekilde ele aldık. 50 milyar dolar ticaret hacmini hedefledik. Savunma sanayiine ve ileri teknolojiye yönelik adımlar atabiliriz. Ticaretteki dengesizliği de bu yolla aşabileceğimize inandığımızı karşılıklı olarak ifade ettik.”

BM’yi silkeleyeceğiz

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın PKK ile çocuk savaşçılar konusunda yaptığı skandal anlaşmayı nasıl karşıladığının sorulması üzerine ise şunları söyledi: “BM’nin terör örgütü YPG/PKK ile bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması bahanesiyle görüşmesi ve bir anlaşma imzalanması asla kabul edilemez. Bu konuda biz de ilgili mercileri ciddi manada silkelemek istiyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun BM’nin bir terör örgütünü bu şekilde muhatap alması, masaya oturması ve resmi bir statü tanır gibi bir anlaşma imzalaması en hafif ifadesiyle bir skandaldır. BM böyle bir skandalın altına imza koyamaz. Olacak iş değil. BM Genel Sekreteri Guterres’in bundan haberi yoktur diye düşünüyorum. Gamba’nın bu işlemini protesto etmek için BM Daimi Temsilcimiz girişim başlattı. Döner dönmez de ilk etapta Bakanımız Çavuşoğlu, Guterres’le konuyu ele alır. Daha sonra gerekirse ben de görüşürüm. Bu ortada bırakılacak bir konu değil.”

Trump ile düşman çatlattık

Erdoğan, “Trump’la görüşmeniz ABD’de bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor. ABD müessses nizamı niçin Trump’ı sevmiyor?” sorusu üzerin şunları söyledi: “Dünyanın her yerinde zaten müesses nizamlar bir yere odaklıdır. Bunlara karanlık güçler de diyebilirsiniz. Onlar oralarla pazarlıktadır ve oralar adına adımlarını atarlar. Müesses güçler hiçbir zaman o ülkedeki bu tür siyaseti de sevecek diye bir şey yok. Şimdi Türkiye’de Erdoğan’ı seven var sevmeyen var. Dışarıda Batıcı, egemen güçler, çıkar şebekeleri bize her zaman çok çirkin yaklaşmışlardır. Sayın Trump’ın o gün yaptığımız görüşmede arkadaşlarıma kullandığı ifadeler, onlara yönelik ortaya koyduğu tavır, takdire şayandır.”

ABD-İran geriliminde arabulucuyuz

“ABD-İran arasındaki gerilimde Türkiye’nin arabuluculuk görevi üstlenmesi söz konusu olabilir mi?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Kimse o konuya girmek dahi istemiyor. Sayın Trump’la yaptığımız görüşmede bu konu hiç gündeme gelmedi. Ama Abe ile yaptığımız görüşmede Abe ‘Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?’ dedi. Ben de ‘Niye olmasın’ dedim. ‘Her ikisiyle de gerek Ruhani gerek Hamaney’le görüşmelerde bulunabilirim’ dedim. Tabi nereden başlayacağız? Bunlar da önemli. Acemlerin bir sözü var; ‘Oturdular, konuştular ve dağıldılar’ derler. Öyle olacaksa anlamı yok. Netice almaya odaklanılmalı.”

Rum’un anladığı dilde konuşuruz

“Kıbrıs’ta Rum tarafının hukuk tanımazlığına karşı ne tür tedbirler alınıyor?” sorusuna da Başkan şu cevabı verdi: “Hukuk içinde atılması gereken adımları atıyoruz. Bundan sonra da böyle götürmeye çalışacağız. Ama karşımıza hukuk tanımazlar çıkarsa, onların anlayacağı dil neyse o dille de konuşmasını biliriz. Zaten Güney Kıbrıs bugüne kadar hiçbir zaman hukukla hareket etmedi. AB’ye girişi şaibeli olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oradan aldığı güçle KKTC’yi korkutmaya çalışıyor. AB de dürüst hareket etmiyor. Şimdi biz bu AB’ye nasıl inanalım? Bunlar dürüst değil, hepsi gaspçı. Burada da yaptıkları yine bu.”

‘Çin ile adil bir küresel düzen için sorumluluk alabiliriz’

Çin medyasında yayınlanan makalesinde “Küresel düzenin yeniden inşası için Çin ve Türkiye sorumluluk alabilir” dediği hatırlatılarak Çin’in bu konuda samimi olup olmadığı sorusuna Başkan Erdoğan şu cevabı verdi: “Ben Çin’in bu konularda samimi davranmadığına asla inanmıyorum. Çin inandığı doğrularda dik durabilen bir ülke. Malum şu anda Türkiye hem Doğu’ya hem Batı’ya açık bir ülke ve coğrafya olarak baktığımız zaman Asya yönünde çok daha büyük bir toprağa sahibiz.

Ne Nemrutlar, Firavunlar gördük

Bizim Çin’le atacağımız ortak adımla hem İslam dünyası hem de Çin’in kendi coğrafyası olarak baktığımız yerlerde, Çin’in BM Güvenlik Konseyi’ndeki konumunu da ele aldığımızda bu konuları değerlendirmek bizim için çok daha rahat ve güçlü olacaktır. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ derken bizim yanımıza birilerini almamız lazım. Hele hele BMGK içinden birilerinin bizim yanımızda yer alması bu süreci hızlandıracaktır. Bu dünya Firavunlar gördü, Nemrutlar gördü. Bunlarla beraber olanlar hiçbir zaman hayırla yad edilmiyor. Bu devrin de Nemrutları, Firavunları var. Onlar da yarın öyle anılacaklar.”

Uygur Türklerinin durumu

Çin Devlet Başkanı ile görüşmesinde, Çin’e verilen ama iptal edilen füze ihalesi ve Uygur halk ozanıAbdurrahim Heyit’in öldürüldüğü iddiası üzerine Dışişleri’nin açıklamanın gündeme gelip gelmediği sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi: “Bu füze meselesinin askeri, stratejik, teknik birçok boyutu var. Ama bu Çin’e yönelik herhangi bir önyargıdan kaynaklanmadı. Bu bizim Çin’le savunma sanayiine yönelik ilişkilerimizin kopması anlamına asla gelmez. Zaten bugün sayın devlet başkanı füze alımından vazgeçilmesi meselesini gündeme dahi getirmediler. İkinci soruya gelince, bu konuda o malum olayı kendileri hiç açmadı. Açmadığı halde biz o zamanki durumu biliyoruz. Burada maalesef bizim kendi dışişleri teşkilatımızın iletişim yanlışı olmuştur. Ama onlar da yoluna girmiş oldu.”