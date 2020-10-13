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Aktüel Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisini "güvenlik riski" olarak görüyor
Aktüel

Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisini "güvenlik riski" olarak görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:49:19 -
Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisini "güvenlik riski" olarak görüyor

KUALA LUMPUR (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ilişkin politikalarının "büyük güvenlik riski" taşıdığını söyledi.

Malezya ziyaretinin son gününde Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Wang, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin Hint-Pasifik ülkeleriyle Çin'e karşı ortak girişimler kurmak istediğini savunan Wang, "ABD'nin gerçek amacı Hint-Pasifik NATO'su kurmaktır." şeklinde konuştu.

Wang, "Amaçlanan şey eski usul Soğuk Savaş zihniyetini geri getirip taraflar arasında çatışmaları kızıştırmak ve jeopolitik rekabeti körüklemektir. Bu strateji büyük güvenlik riski taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

Wang, Güneydoğu Asya ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde Çin ile yaşadığı sorunların karşılıklı diyalog içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, bu konuda dış müdahalelerin bertaraf edilmesi gerektiğini savundu.


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