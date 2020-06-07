“Çin Batı’nın aşı geliştirmesini istemiyor”

Münübe Yılmaz

ABD'li senatör Jensen, Amerika’nın koronavirüse karşı geliştirmeye çalıştığı aşıyı sabote eden Çin’in, Batı’nın aşı geliştirmesini istemediğini kaydetti. Normal şartlar altında ABD’nin bu zamana kadar korona virus aşısını geliştirmesi gerektiğini dile getiren Cumhuriyetçi Partisi'nin Minnesota senatörü ve aynı zamanda da bir doktor olan Jensen, Çin’in bir şekilde ABD'nin aşı geliştirmesini yavaşlattığını belirtti. Çin’in aşıyı deneyen ilk ülkenin ABD olmasını istemediğini söyleyen Scott, “İnancım bu aşıyı İngiltere veya ABD’nin geliştireceği yönünde. Fakat her türlü bunu dunya ile paylaşacağız. Bu aşıyı Kominist Çin bulursa kesinlikle paylaşmayacaktır” dedi. Daha önce Çin’in aşı geliştirme konusunda edindiği bilgileri dünya ile paylaşmadığı konusundaki iddialara Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang, Çin’in uluslararası işbirliğine önem verdiğini ve elde ettikleri her yeni bilgiyi dünya ülkeleri ile de paylaşacağını söylemişti.