Çin, 19 bin 373 puanla ABD’nin önüne geçti

Bilimsel literatürde başka klasmanlar/sıralamalar da gidişe ilişkin benzer bir istikamete işaret ediyordu. Örneğin Birleşik Devletlerin National Science Foundation 2018 derlemesi, Çin’in tüm kategorilerin toplamında en çok sayıda makale yayımladığını gösteriyordu. Index Nature, 2014 yılında çıkmaya başladığından beri değişik alanlardaki uzmanlar aracılığıyla bir sonraki yılın klasmanına girecek üst düzey dergileri seçtiriyor.

Sonuçta Index mevcut jeopolitik bağlamda öneme sahip ülkelerin yazarlarının yüzdesini hesaplıyor. Örneğin yazarlarının yarısı Çinli olan bir üst düzey bilimsel makale için Çin’e ‘0,5’ notu veriliyor. Böyle bir yöntem uygulanarak 2022 yılında Çin 19 bin 373 elde etti; aynı yıl için ABD’nin notu ise 17 bin 610 oldu. Bilim dallarına göre de eğilim oldukça net; Çin 2022 yılında fizikte başta geldi ve 2023 yılının ilk dört ayında Birleşik Devletleri çevre bilimleri alanında da geçme eğilimi gösterdi. Birleşik Devletler ise yaşam bilimlerinde önde geliyor.