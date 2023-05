Çin, 19 bin 373 puanla ABD’nin önüne geçti

Çin, Birleşik Devletleri üst düzey bilim dergilerine yapılan katkılarda arkasında bıraktı. “Nature Index”, farklı bilim alanlarından 82 dergiyi gözlem altına alıyor. Bunlar arasında Nature, Science, Cell, Geophysical Research Letters ou Proceedings of the National Academy of Sciences var; ancak özellikle ait oldukları kurumları ve ülkeleri de dahil olmak üzere yazarlarla ilgili bilgiler veriliyor. Nature Index’in sıralamasına göre Çin, ABD’yi geride bırakarak bilimsel makale sayısında liderliğe oturdu.