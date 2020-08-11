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Ekonomi

Çimsa'dan ilk yarıda 38 milyon TL net kar

Çimsa CEO'su Ülkü Özcan: - "Çimsa olarak yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre net satışlarımızı yüzde 20 artırarak 972 milyon TL'ye çıkarırken, aynı dönemde net karımızı da yüzde 63 artırarak 23 milyon TL'den 38 milyon TL seviyelerine taşıdık. Çimento ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25 arttı"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:04:29 -
Çimsa'dan ilk yarıda 38 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki Çimsa, yılın ilk yarısında 972 milyon TL'lik net satış gerçekleştirirken, net karını 38 milyon TL'ye çıkardı.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, Çimsa, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 540 milyon TL'lik ihracat cirosu ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, Çimsa'nın piyasalardaki risk ve fırsatları yakın takip etme ve güçlü planlama yönetimi sayesinde yılın ilk yarısında başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çimsa olarak yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre net satışlarımızı yüzde 20 artırarak 972 milyon TL'ye çıkarırken, aynı dönemde net karımızı da yüzde 63 artırarak 23 milyon TL'den 38 milyon TL seviyelerine taşıdık. Çimento ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Bu sonuçlar bize gösterdi ki şirketimiz tüm hedefleriyle örtüşen mali ve operasyonel bir başarıya imza attı."

Özcan, Kovid-19 salgını süresince tüm önlemleri alarak tüm fabrikalarda üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini, pazar odaklı yaklaşımları ve geniş dağıtım ağı ile de tüm müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaya devam ettiklerini bildirdi.

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