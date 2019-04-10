Cimnastikte milli sporcular finalde - Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Ahmet Önder ile Ferhat Arıcan, finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular Ahmet Önder ile Ferhat Arıcan, final mücadelesi verecek. Polonya'nın Szczecin kentinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Ahmet Önder, genel tasnifin yanı sıra yer, paralel, barfiks aletinde finale yükseldi. Milli sporculardan Ferhat Arıcan ise genel tasnif, kulplu beygir ile paralel aletinde finale yükselmeyi başardı.

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