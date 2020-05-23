  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün marketler açık mı? | Marketler kaça kadar açık?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Resmi Gazete'de

AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Amerikan araç kiralama şirketi Hertz konkordato başvurusu yaptı

'Tokyo Olimpiyatları ancak 2021'de gerçekleşebilir. Yeniden erteleyemeyiz'
için kalan
Spor

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'den bayram mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:12:28 -
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'den bayram mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelen, mesajında, "Sevgimizin, saygımızın, dostlarımız ve komşularımızla olan bağımızın arttığı, adetlerimizin yaşandığı bayramlar hepimiz için birleştirici olmuştur. Belki bu yıl biraz buruk olsa da inanıyorum ki bu günler en kısa zamanda geçecek ve bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı bu özel günleri yine istediğimiz gibi kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bayramların çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Çelen, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı bir bayram geçirmenizi diliyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı